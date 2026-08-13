Messi volvió a jugar tras la muerte de su padre, pero Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup

Lionel Messi volvió a jugar apenas unos días después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, pero su regreso no pudo terminar con una alegría. El capitán argentino ingresó en el entretiempo ante León, en Miami, pero Inter Miami perdió 3-2 y quedó eliminado de la Leagues Cup.

El equipo estadounidense se había puesto en ventaja a los 41 minutos del primer tiempo, cuando Daniel Pinter, de 19 años, marcó el 1-0 tras una jugada que comenzó con un pase de Rodrigo De Paul para Ian Fray.

Messi comenzó el partido en el banco de suplentes y entró para disputar el segundo tiempo. Su aparición fue recibida con una ovación del público y, en su primera intervención, probó con un remate desde afuera del área que fue controlado por el arquero de León.

El conjunto mexicano llegó al empate a los 50 minutos, por intermedio de Daniel Arcila, pero Inter Miami volvió a ponerse en ventaja apenas cuatro minutos después. Tras un córner ejecutado por Messi y un rechazo del arquero, Fray volvió a meter la pelota en el área y Yannick Bright convirtió el 2-1.

La ventaja volvió a durar poco. A los 60 minutos, Juan Domínguez marcó el 2-2 para León, que aprovechó el retroceso de Inter Miami y comenzó a complicar al equipo dirigido por Javier Mascherano.

Messi intentó asumir protagonismo en ataque durante los minutos siguientes, aunque no consiguió convertir ni cambiar el desarrollo del partido. Cuando parecía que el encuentro se encaminaba al empate, Arcila volvió a marcar a los 85 minutos para darle la victoria a León.

El tanto fue anulado inicialmente por posición adelantada, pero el VAR corrigió la decisión y convalidó el 3-2, resultado que dejó eliminado a Inter Miami del torneo.

De esta manera, Messi completó un regreso marcado por el difícil momento personal que atraviesa tras la muerte de su padre. Al finalizar el partido, varios futbolistas de León se acercaron para saludarlo, pedirle camisetas, el short y tomarse fotografías con el número 10.

El club mexicano también tuvo un gesto con el argentino a través de sus redes sociales después del encuentro. León, con este triunfo, quedó momentáneamente primero en la zona MX de la Leagues Cup.