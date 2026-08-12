Cómo es la línea de créditos para renovar taxis y remises que presentó el Gobierno provincial

El Gobierno de Santa Fe presentó una nueva línea de créditos por $4.000 millones destinada a la renovación de taxis y remises en toda la provincia. La iniciativa contempla préstamos con tasas bonificadas y diferentes condiciones según la entidad bancaria elegida, con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevas unidades y modernizar la flota.

La línea está dirigida a titulares de taxis y remises y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agote el cupo disponible. El financiamiento contará con respaldo del Fondo de Garantías de Santa Fe (Fogafe), una herramienta que busca facilitar el acceso al crédito de quienes no cuentan con las garantías tradicionales exigidas por las entidades financieras.

Cuánto se puede pedir y cuáles son las condiciones

A través del Nuevo Banco de Santa Fe, los beneficiarios podrán acceder a préstamos de hasta $200 millones por persona, con dos alternativas de plazo:

24 meses a tasa fija del 39% .

. 36 meses a tasa variable.

En esta línea, la Provincia otorgará una bonificación de 7,5 puntos porcentuales anuales sobre la tasa durante el período establecido.

El Banco Municipal de Rosario, por su parte, ofrecerá créditos de hasta $150 millones, con un plazo de devolución de 36 meses. En este caso, el Gobierno provincial bonificará 12 puntos porcentuales anuales de la tasa.

El programa forma parte de un paquete de financiamiento más amplio presentado por la Provincia, que contempla otros $10.000 millones para empresas de transporte interurbano. En total, las nuevas líneas alcanzan los $14.000 millones.

El objetivo: renovar y modernizar la flota

De acuerdo con el Gobierno provincial, el financiamiento busca que los titulares de taxis y remises puedan incorporar nuevas unidades y mejorar la calidad del servicio. La iniciativa también apunta a facilitar, de manera progresiva, la incorporación de alternativas vinculadas con la movilidad eléctrica.

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, señaló que en Santa Fe funcionan aproximadamente 8.900 remises y 6.500 taxis, además de un sistema de transporte interurbano compuesto por servicios metropolitanos, de larga distancia y empresas de fomento.

Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la articulación entre el Estado provincial, los bancos y el sector privado. “Del lado público hay un trabajo en equipo, que es lo que el privado también espera”, afirmó.

Puccini también vinculó el programa con la necesidad de sostener la conectividad territorial. “Estamos trabajando para sostener destinos, sostener rutas, tratar de empezar a innovar y hacer cada ruta más sostenible, sabiendo que cada ruta que se cae es un pueblo que deja de estar conectado”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de eliminar los aportes destinados al transporte público del interior y destacó el rol de la Provincia y los municipios para sostener el sistema.

En ese contexto, Alvarado afirmó que la Provincia destinó más de $250.000 millones al transporte desde el inicio de la actual gestión, luego de que Nación retirara fondos, asistencias y subsidios para el transporte del interior, con excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, consideró que las nuevas herramientas de financiamiento permitirán avanzar en la renovación de las flotas, mejorar la calidad y frecuencia de los servicios y favorecer la incorporación progresiva de vehículos vinculados con la movilidad eléctrica.