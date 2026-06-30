Nueva suba del dólar: el oficial alcanzó su nivel más alto en ocho meses

El dólar oficial volvió a subir este martes y alcanzó su valor más alto desde octubre de 2025, al cerrar junio con un incremento acumulado del 5,3%, el mayor avance mensual registrado en casi un año. Se trata, además, del tercer mes de 2026 en el que el tipo de cambio oficial registra una suba, luego de los aumentos observados en abril y mayo.

En el segmento mayorista, la cotización avanzó 50 centavos y finalizó en $1.482 para la venta, consolidando así una tendencia alcista que se profundizó durante las últimas jornadas. Con este nivel, el tipo de cambio se mantiene todavía un 21,9% por debajo del techo de la banda cambiaria, actualmente fijado en $1.806,92. El volumen operado en el mercado de contado superó los u$s836 millones.

Por su parte, los contratos de dólar futuro registraron subas de hasta 0,4%, reflejando expectativas de una continuidad del proceso de ajuste cambiario. Las proyecciones del mercado ubican al dólar mayorista en torno a $1.483 para fines de julio y cerca de $1.653 hacia diciembre. En este segmento se negociaron operaciones por más de u$s2.500 millones.

En el mercado minorista, el dólar del Banco Nación aumentó $5 y cerró en $1.500 para la venta, acumulando un incremento mensual del 4,9%. De esta manera, el denominado dólar tarjeta alcanzó los $1.950. En tanto, el promedio relevado por el Banco Central entre las entidades financieras se ubicó en $1.502,09.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP cerró en $1.521,37, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.556,28. A su vez, el dólar blue avanzó hasta los $1.515, acumulando durante junio una suba del 5,9%, equivalente a $85.

Los analistas atribuyen el repunte del tipo de cambio a una combinación de factores internacionales y locales. En el plano externo, señalan el fortalecimiento global del dólar impulsado por la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, un escenario que también afectó a otras monedas emergentes de la región, como el real brasileño y el peso chileno.

En el ámbito doméstico, el mercado comenzó a transitar el tramo final de la liquidación de la cosecha gruesa, lo que redujo el ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador. A esto se sumó una mayor demanda de dólares asociada al cobro del medio aguinaldo y a la dolarización de excedentes por parte de empresas e inversores.

Los especialistas también interpretan el movimiento como una corrección del tipo de cambio, luego de varios meses de relativa estabilidad cambiaria en un contexto de inflación acumulada. Asimismo, influyeron factores técnicos, como el desarme de posiciones en pesos, una mayor flexibilidad operativa para las sociedades de bolsa y el regreso del Banco Central al mercado de futuros.

En paralelo, la autoridad monetaria mantuvo su política de acumulación de reservas, aunque a un ritmo menor al observado durante los meses anteriores. Este lunes, el Banco Central compró u$s25 millones en una jornada con operaciones por u$s821 millones, lo que representó una participación cercana al 3% del volumen negociado.

Con esta última intervención, el saldo comprador acumulado durante junio alcanzó los u$s1.371 millones, mientras que las compras netas del organismo en lo que va de 2026 ascendieron a u$s11.118 millones, superando ampliamente la meta anual de acumulación de reservas prevista por el programa económico.