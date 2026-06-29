Paraguay dio el gran golpe del Mundial y eliminó a Alemania por penales

Paraguay protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al eliminar este lunes a Alemania en los dieciseisavos de final. Luego de igualar 1 a 1 en los 120 minutos de juego, la selección dirigida por Gustavo Alfaro se impuso 4 a 3 en la definición por penales y consiguió el pasaje a los octavos de final.

El arquero Orlando Gill fue una de las grandes figuras de la clasificación, al contener dos remates en la tanda decisiva. El penal definitivo lo convirtió Juan José Canale, desatando el festejo de la Albirroja, que ahora espera por el ganador del duelo entre Francia y Suecia.

Durante el primer tiempo, Paraguay apostó por un planteo ordenado en defensa y cedió la posesión a Alemania, que dominó el balón pero encontró muchas dificultades para generar peligro.

La estrategia dio resultado y, a los 41 minutos, la selección sudamericana abrió el marcador. Tras una recuperación de Damián Bobadilla y una asistencia de Miguel Almirón, Mathías Galarza Fonda envió un centro preciso que Julio Enciso conectó de cabeza para vencer a Manuel Neuer.

Alemania reaccionó en el complemento y alcanzó la igualdad a los 54 minutos, cuando Florian Wirtz envió un centro desde la izquierda y Kai Havertz anticipó de cabeza para establecer el 1 a 1.

El conjunto europeo dispuso luego de las mejores ocasiones para quedarse con el partido, pero se encontró con una sólida actuación de Orlando Gill, que sostuvo a Paraguay con intervenciones decisivas.

En el alargue, Alemania llegó a convertir por intermedio de Jonathan Tah, pero el gol fue anulado tras la intervención del VAR, que detectó una infracción sobre el arquero paraguayo durante la acción.

Sin diferencias al cabo de los 120 minutos, la clasificación se definió desde los doce pasos. Allí volvió a aparecer Gill con dos atajadas fundamentales, mientras que Paraguay aprovechó su oportunidad y selló el 4 a 3 con el remate de Juan José Canale, que le dio a la Albirroja una clasificación histórica a los octavos de final del Mundial.