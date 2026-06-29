Fuerte retroceso de las ventas de 0km en el cierre del primer semestre

El mercado de los vehículos cero kilómetro atraviesa un primer semestre con resultados negativos. De acuerdo con datos preliminares de las concesionarias, las ventas registraban al cierre de la semana pasada una caída superior al 30% durante junio respecto del mismo período del año anterior.

En el acumulado de los primeros seis meses del año, el retroceso alcanzaba el 10,5%, aunque desde el sector estiman que la cifra definitiva podría moderarse levemente con las operaciones concretadas durante los últimos días del mes.

Según las proyecciones, junio cerraría con alrededor de 43.000 vehículos patentados, un volumen inferior al registrado un año atrás, pese a que las concesionarias suelen concentrar ventas sobre el cierre de cada mes para alcanzar los objetivos comerciales fijados por las terminales automotrices.

Entre las marcas tradicionales, las caídas oscilan entre el 20% y el 40%, mientras que las únicas excepciones son Ford, que logró incrementar sus ventas impulsada por el modelo Territory, de origen chino, y la automotriz BYD, que este año se consolidó entre las diez marcas más vendidas del país.

La llegada masiva de vehículos importados desde China, favorecida por los cupos de importación con arancel cero para modelos híbridos y eléctricos, también modificó la composición del mercado durante el semestre.

En el ranking de ventas, Toyota se mantiene como la marca líder, aunque también registra una baja tanto en junio como en el acumulado anual. Detrás aparecen Volkswagen y Fiat, ambas con importantes retrocesos respecto de 2025.

Desde el sector atribuyen la caída principalmente a la cautela de los consumidores al momento de concretar la compra de un vehículo y al retroceso del financiamiento mediante créditos prendarios, que en mayo cayó alrededor de un 30% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Pese al complejo escenario para el mercado automotor, las ventas de motocicletas muestran un comportamiento completamente distinto. Desde la industria estiman que 2026 podría convertirse en un año récord para ese segmento, con cerca de 800.000 unidades patentadas, impulsadas por su menor precio de compra y costos de mantenimiento más bajos.