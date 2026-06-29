Diego Santilli sobre Manuel Adorni: "Anímicamente no daba más"

El designado jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que Manuel Adorni llegó al límite antes de presentar su renuncia al Gobierno y afirmó que "anímicamente no daba más". Las declaraciones fueron realizadas en su primera entrevista luego de ser confirmado por el presidente Javier Milei como reemplazante del exfuncionario.

Santilli sostuvo que la decisión de dar un paso al costado fue la correcta para que Adorni pueda afrontar la investigación judicial en su contra y remarcó que el exjefe de Gabinete enfrentará el proceso "sin fueros ni privilegios".

"Adorni anímicamente no daba más", expresó el futuro ministro coordinador durante una entrevista con A24, al referirse al estado en que se encontraba su antecesor tras varias semanas de crisis política y judicial.

En ese sentido, señaló que el alejamiento del cargo permitirá que el exfuncionario concentre sus esfuerzos en ejercer su defensa ante la Justicia. "Es lo que corresponde", afirmó.

Santilli también descartó que el Gobierno pretenda brindar algún tipo de protección institucional a Adorni y aseguró que la intención del Ejecutivo es que la causa judicial avance sin interferencias.

Respecto de la nueva etapa que comenzará este martes, cuando jure como jefe de Gabinete, el dirigente adelantó que uno de sus principales objetivos será fortalecer el diálogo con las provincias para conseguir los consensos necesarios que permitan avanzar con la agenda legislativa del oficialismo.

"El trabajo es acordar con las provincias", sostuvo Santilli, quien consideró que la construcción de acuerdos será uno de los ejes centrales de su gestión. "Hay que tener equilibrio", agregó.

Tras su designación, distintos dirigentes del oficialismo y del PRO expresaron públicamente su respaldo. El propio Santilli agradeció la confianza del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y afirmó que asume "el desafío más importante" de su carrera política.

También manifestaron su apoyo el expresidente Mauricio Macri, el diputado Cristian Ritondo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quienes destacaron la designación del nuevo jefe de Gabinete y le desearon éxito en la nueva función.