Miércoles 06 de mayo de 2026

Interés General — 05.05.2026 —

El nuevo puente suma la máquina “lanza vigas”, clave para agilizar el montaje de la estructura

El equipo, traído desde Asia, permitirá colocar las vigas directamente sobre la estructura y acelerar una de las etapas centrales de la obra.

El nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé incorpora una máquina clave para el montaje de vigas.
El nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé incorpora una máquina clave para el montaje de vigas.

Por Santotomealdía

La construcción del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé incorporará en los próximos días una herramienta clave para acelerar los trabajos: la denominada máquina “lanza vigas”, un sistema especial utilizado para colocar las estructuras sobre el tablero del puente.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó la llegada del equipo y explicó que será utilizado en la próxima etapa de la obra. “Es una técnica nueva y muy vistosa, ya que es una máquina que monta la viga y la va lanzando sobre el mismo puente”, señaló.

Además, detalló el traslado del equipamiento desde el exterior: “La empresa trajo esta máquina de Asia, embarcada por el Pacífico hasta Chile y ahora está acá. Es una máquina que va arriba del puente, levanta una viga y la coloca”.

Hasta el momento, las vigas eran montadas mediante grúas, pero la incorporación de este sistema permitirá agilizar el proceso de colocación sobre la estructura principal.

Según el último informe oficial del Gobierno provincial, la obra alcanzó un 40% de avance al cierre de abril. Hasta la semana pasada se habían completado 40 de las 42 pilas previstas para el puente.

En paralelo, continúa la fabricación de las vigas pretensadas de hormigón en nuestra ciudad, a cargo de Alubry San Luis S.A. en conjunto con Premoldeados Bertone. Del total de 215 vigas necesarias para la obra, ya fueron fabricadas 80, mientras que 62 ya fueron montadas.

Hace algunas semanas, en una entrevista exclusiva con Santotomealdía, el gerente general de Alubry San Luis S.A., Jorge Valgañón, explicó que estas estructuras “tienen 30,60 metros de largo y pesan 42 toneladas”.

Además, precisó que cada pieza contiene 42 cables de alta tensión, capaces de generar una fuerza total de 600 toneladas mediante un sistema de hormigón pretensado. “Cuando destensamos, esa carga se transmite al hormigón”, detalló.

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