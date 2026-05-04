Secuestran dos armas de fuego tras requisar una vivienda en Tomas Lubary

Dos armas de fuego fueron secuestradas este domingo por la tarde en nuestra ciudad durante un procedimiento realizado por personal policial en una vivienda de calle Tomás Lubary.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría 16, quienes llevaron adelante una requisa domiciliaria con autorización del propietario del inmueble, un hombre de 71 años. En el lugar, los agentes encontraron una escopeta calibre 16 y una carabina de repetición calibre .308, ambas sin municiones.

Las armas secuestradas por la policía.

Según se informó, la intervención se originó a partir de una denuncia previa, lo que motivó la presencia del personal policial en el domicilio. Tras el hallazgo, las armas fueron secuestradas y trasladadas a la dependencia para continuar con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento fue puesto en conocimiento del Juzgado de turno, que dispuso las medidas a seguir en el marco de la investigación.