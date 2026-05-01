Barrio ATE: denuncian problemas con la basura, calles en mal estado e inseguridad

Por Santotomealdía



Vecinos de barrio ATE, ubicado en el sur de la ciudad en Villa Adelina Centro, volvieron a manifestar su preocupación por el deterioro de los servicios básicos y la falta de respuestas por parte del Municipio ante una serie de reclamos que, según señalaron, llevan meses sin resolución.

Según explicaron, los planteos incluyen problemas en la recolección de basuras generales, el estado de las calles, la iluminación y situaciones de inseguridad, en un contexto que —afirman— no mostró mejoras pese a reuniones previas con autoridades locales.

En diálogo con Nova al Día, Guillermo Ascona, vecino del barrio, detalló que uno de los principales inconvenientes es la discontinuidad en la recolección de basuras generales, servicio que incluye el retiro de ramas, restos de poda, escombros y otros elementos que no forman parte de la recolección domiciliaria habitual.

“Desde fines de enero, principios de febrero, no recolectaron más las basuras generales”, aseguró, y explicó que esto genera acumulación en distintos puntos del barrio. En ese sentido, indicó que la situación se agrava por prácticas informales: “Algunos vecinos tiran muebles o bolsas, y eso genera que otros sigan acumulando residuos en las esquinas”.

Reclamos sin respuesta

Ascona señaló que en enero mantuvieron dos reuniones con el intendente y el secretario de Obras Públicas, donde se plantearon los problemas del sector. “Nos atendieron muy bien, nos escucharon y prometieron mejoras, pero ya pasaron dos meses y no tenemos ninguna respuesta”, afirmó.

Entre los compromisos mencionados, el vecino indicó que se había anunciado la incorporación de luminarias y la puesta en funcionamiento de un obrador, medidas que —según sostuvo— no se concretaron.

Además, cuestionó la falta de avances pese a los reiterados reclamos: “Los llamados al 0800 solamente toman el reclamo y de ahí no surge ninguna solución”.

Las basuras generales se acumulan, sin recolección.

Calles en mal estado

Otro de los puntos señalados es el deterioro de la infraestructura urbana, especialmente cuando se registran lluvias. “Las calles están deterioradas y las bocas de tormenta están tapadas. Llueve y el agua tarda 24 horas en bajar”, explicó.

Según indicó, esta situación provoca que las calles queden intransitables durante horas, afectando la circulación de vecinos, trabajadores y estudiantes.

A esto se suma la falta de iluminación en distintos sectores del barrio, lo que —según los vecinos— impacta también en la seguridad. “Las luminarias siguen quemadas y no son reemplazadas”, indicó.

Preocupación por la inseguridad

En paralelo, los vecinos advirtieron sobre el crecimiento de situaciones de inseguridad que vinculan a un asentamiento irregular en la zona. Según relataron, allí se registraron distintos hechos delictivos.

“Tenemos un asentamiento que está generando muchos inconvenientes, con robos de garrafas, roturas de vidrios e intentos de ingreso a viviendas”, señaló Ascona.

No obstante, aclaró que se trata de una problemática social que requiere intervención estatal: “No es sacarlos de mala manera, pero necesitamos que se resuelva ese caso porque nos afecta en todo sentido”.

Asentamientos irregulares que generan inseguridad, según los vecinos.

Pedido de soluciones

Finalmente, el vecino remarcó que, si bien comprenden el contexto general, esperan respuestas concretas. “Entendemos la situación, pero ya dimos un tiempo prudencial y no vemos avances. Los vecinos queremos una solución para vivir mejor”, sostuvo.

En ese marco, insistió en la necesidad de una respuesta integral por parte del Municipio, que permita atender los distintos problemas que afectan al barrio y mejorar las condiciones de vida en la zona sur de la ciudad.