Conflicto gremial en Sauce Viejo: UTRAM pidió al Ministerio de Trabajo provincial que “se ponga los pantalones”

Por Santotomealdía



En medio del conflicto gremial en Sauce Viejo, la Unión de Trabajadores Municipales (UTRAM) fijó su postura y reclamó una intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia para encauzar la situación.

A través de su secretario general, Alberto Sosa, el gremio planteó su visión sobre el escenario actual, atravesado por medidas de fuerza, tensiones entre organizaciones sindicales y cruces con el Municipio.

En diálogo con Nova al Día, Sosa sostuvo que UTRAM cuenta con respaldo en el territorio y afirmó que “tenemos la representación total” de los trabajadores municipales en Sauce Viejo, al tiempo que señaló que el sindicato viene desarrollando tareas de afiliación en distintas áreas.

En ese marco, expresó preocupación por el impacto del conflicto en los trabajadores: “Estamos preocupados por el riesgo que están corriendo estos trabajadores que están llevando adelante acciones sindicales que no corresponden”, indicó.

Cuestionamientos a las medidas de fuerza

El dirigente también cuestionó el desarrollo de las medidas impulsadas en el marco del conflicto y planteó reparos sobre su encuadre. “Si el Ministerio te está diciendo que no tiene zona de actuación, ¿cómo llevás adelante una medida de fuerza?”, se preguntó.

En ese sentido, advirtió que la situación puede generar consecuencias para los trabajadores: “Estos compañeros están poniendo en riesgo la fuente de trabajo”, sostuvo, y remarcó la necesidad de que las acciones sindicales se desarrollen dentro del marco legal.

Sosa también señaló que el contexto de tensión dificulta el trabajo territorial del gremio: “Nos limita a que nosotros podamos acercarnos a hablar con los trabajadores, porque nos mete en una situación de violencia”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, el titular de UTRAM aseguró que la actividad municipal se mantiene en gran medida: “El 98% de la Municipalidad de Sauce Viejo está funcionando”, expresó.

Al mismo tiempo, advirtió sobre el nivel de conflictividad y un posible agravamiento del escenario: “Esto en cualquier momento va a terminar pasando a mayores”, señaló.

Pedido a la provincia

Finalmente, el dirigente apuntó al rol de las autoridades provinciales y reclamó una intervención para ordenar la situación. “La provincia tiene que ponerse los pantalones y ordenar las cartas acá”, afirmó.

En esa línea, planteó que el conflicto requiere una definición institucional: “Esto se tiene que ordenar de arriba para abajo, porque si no cualquier sindicato hace lo que quiere”, agregó.

El posicionamiento de UTRAM se suma a un conflicto que continúa abierto en Sauce Viejo, atravesado por reclamos laborales, medidas de fuerza y una disputa por la representación sindical que, por estas horas, sigue sin una resolución clara.