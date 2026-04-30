Alvizo lanza "Santo Tomé 360°" y llama a "dejar de administrar la urgencia"

Por Santotomealdía



El concejal del PJ Rodrigo Alvizo presentó la primera actividad del ciclo “Santo Tomé 360°”, una iniciativa que busca instalar ejes de debate sobre políticas públicas en la ciudad. En diálogo con Nova al Día, remarcó la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión con planificación y mayor participación ciudadana.

En ese marco, Alvizo cuestionó el abordaje de las gestiones municipales recientes y sostuvo que es necesario cambiar la lógica de funcionamiento del Estado local. “Estar administrando todo el tiempo la urgencia, estar corriendo atrás de la demanda como nos tiene acostumbrados los últimos gobiernos municipales, claramente no es la solución”, afirmó.

La primera jornada se realizará el sábado 2 de mayo a las 8:45 en el Club Independiente y tendrá como eje el desarrollo humano, la educación y la salud. Según explicó el concejal, el objetivo es abrir el debate e incorporar distintas miradas: “Pensar en darle una vuelta de rosca a la participación ciudadana, que todos los santotomecinos y santotomecinas que quieren aportar su granito de arena para construir una ciudad mejor, puedan hacerlo”.

En ese sentido, insistió en que la construcción de políticas públicas no debe limitarse al ámbito técnico o partidario: “Uno puede tener la mejor propuesta desde atrás de un escritorio o desde la academia, pero sin el aporte de la ciudadanía es difícil construir comunidad”.

Participación y planificación

Alvizo planteó que existe una demanda concreta de espacios de participación en la ciudad y cuestionó la falta de canales institucionales para ese fin. “Hay mucha necesidad de participación ciudadana. Este gobierno se ha caracterizado por haber cortado esos canales, y entendemos que a las instituciones hay que escucharlas”, señaló.

Además, remarcó la importancia de planificar a mediano y largo plazo: “Para construir una ciudad distinta necesitamos un gobierno que planifique, que tenga claro cuáles son los objetivos”.

El ciclo “Santo Tomé 360°” contempla un total de cuatro jornadas a lo largo del año, en las que se abordarán distintas temáticas vinculadas a la gestión local, como producción y trabajo, organización del Estado, urbanismo, servicios y obra pública.