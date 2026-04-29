Conflicto en Sauce Viejo: ASOEM profundiza el reclamo y crece la tensión con el Municipio

El conflicto entre la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) y el Municipio de Sauce Viejo sumó este miércoles un nuevo capítulo, en el marco de un paro por 72 horas que el gremio lleva adelante con concurrencia en esa ciudad y que prevé ampliarse a otras localidades del departamento La Capital.

Durante la segunda jornada de la medida, desde ASOEM informaron la realización de asambleas en distintas dependencias municipales, incluyendo la administración central y los obradores, lo que fue presentado como un hecho inédito en el desarrollo del plan de lucha. Según el gremio, la alta participación refleja la continuidad del reclamo en defensa de condiciones laborales y la exigencia de una instancia de diálogo.

En el mismo comunicado, la entidad sindical denunció la existencia de presiones sobre trabajadores en situación de precariedad, así como la continuidad de tareas mediante terceros, lo que —según señalaron— implica el uso de recursos públicos en un contexto de conflicto sin resolver. Además, ratificaron que este jueves la medida se extenderá a toda la jurisdicción, con distintas modalidades según la localidad.

Por su parte, el Municipio difundió un informe de la Dirección Nacional de Asociaciones del Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, en el que se señala que ASOEM cuenta con personería gremial y que su zona de actuación corresponde al ámbito municipal de la ciudad de Santa Fe, de acuerdo a resoluciones vigentes .

En un comunicado oficial, el Ejecutivo local indicó además que, pese a ese informe, existe una medida cautelar judicial que establece que el Municipio debe recibir las presentaciones del gremio, por lo que se instruyó a las áreas correspondientes a garantizar su recepción. Asimismo, desde la administración sostuvieron que la prestación de servicios se encuentra garantizada, al considerar que la mayoría de los trabajadores no adhiere a la medida.

El conflicto se da en un contexto más amplio de disputa por la representación sindical en Sauce Viejo. Días atrás, el gremio UTRAM había informado la consolidación de su titularidad en la representación de trabajadores municipales en la ciudad, lo que suma un elemento más a la tensión entre las distintas organizaciones.

Mientras tanto, desde ASOEM sostienen la continuidad del plan de lucha y reiteran el pedido de instancias de diálogo para encauzar el conflicto, que por estas horas se mantiene abierto y sin una resolución definida