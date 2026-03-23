Bahco deja de producir en la ciudad: la medida impacta en unos 40 trabajadores

Por Santotomealdía



La empresa SNA Europe Argentina (Bahco) resolvió dejar de producir en su planta de la ciudad, en una decisión que impacta en alrededor de 40 trabajadores y genera preocupación en el ámbito industrial local. Si bien la medida fue comunicada internamente el 18 de marzo, el contenido del comunicado se conoció públicamente este lunes.

Según informó la compañía, la determinación implica la discontinuación de la actividad industrial en la planta ubicada sobre Ruta 19, aunque se mantendrán activas las operaciones comerciales, de distribución y servicio, que seguirán funcionando desde la ciudad.

De acuerdo al comunicado oficial, los aproximadamente 40 colaboradores afectados ya fueron notificados de la decisión. A partir de este cambio, la sede local concentrará su funcionamiento en tareas logísticas y comerciales, mientras que la producción será trasladada a otras plantas del grupo.

Desde la firma señalaron que la medida responde a la necesidad de “adaptar el modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico”, y aseguraron que se dará cumplimiento a las obligaciones legales correspondientes, en el marco de un proceso que —indicaron— se llevará adelante con respeto hacia el personal.

Ante este escenario, desde Santotomealdía se consultó a referentes de la UOM, quienes evitaron brindar definiciones hasta tanto se desarrollen instancias de diálogo. “Vamos a tener una reunión, hasta tanto no podemos salir a hablar por supuestos. Hay que preservar a los trabajadores en esta situación”, expresaron.

En ese sentido, aclararon que hasta el momento no se registran despidos ni suspensiones, mientras continúan las gestiones y negociaciones en torno a la situación.

La planta de Bahco constituye una referencia industrial en la ciudad, por lo que la decisión de cesar la producción abre interrogantes sobre el impacto laboral y el futuro de los trabajadores alcanzados

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