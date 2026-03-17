Identificó a su hijo en redes por un robo y lo entregó a la policía

Por Santotomealdía



Un joven de 18 años fue aprehendido en nuestra ciudad luego de ser entregado a la policía por su propia familia, en el marco de una investigación por el robo de una bicicleta.

El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada en una vivienda ubicada en Chapeaurouge al 3100, donde personal del Comando Radioeléctrico fue convocado por una mujer de 41 años. Según indicaron fuentes policiales, la mujer manifestó que su hijo se encontraba en el domicilio y lo señaló como autor de un hurto ocurrido horas antes.

De acuerdo al testimonio brindado, la mujer aseguró haberlo reconocido a través de registros fílmicos difundidos en redes sociales, en los que se lo vinculaba con el robo de una bicicleta playera.

Al ingresar a la vivienda, los efectivos constataron que el joven ya se encontraba reducido por un familiar, por lo que procedieron a su aprehensión y colocación de medidas de seguridad.

Posteriormente, el involucrado fue trasladado a Medicina Legal y luego a la Comisaría 12, donde se realizaron las actuaciones correspondientes por el delito de hurto, quedando a disposición de la Justicia.

El caso llamó la atención por la intervención directa de la familia, que permitió identificar al presunto autor y dar aviso a las autoridades.