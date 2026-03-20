Paritaria municipal: intendentes no asistieron a la reunión y crece el conflicto

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) informó que los intendentes paritarios no asistieron a la reunión convocada por la cartera laboral, en el marco de la discusión salarial en curso, lo que profundizó el conflicto y derivó en nuevas medidas gremiales.

A través de una circular difundida este viernes, la entidad sindical señaló que los representantes municipales no solo se ausentaron del encuentro, sino que además reiteraron una propuesta salarial que ya había sido rechazada por considerarla “absolutamente insuficiente”.

Frente a esta situación, FESTRAM solicitó la intervención de la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas de la Provincia para que retome la convocatoria a la mesa paritaria, al tiempo que ratificó el estado de alerta y movilización en todo el territorio santafesino.

En ese contexto, el gremio convocó a un plenario de secretarios generales para el próximo jueves 26 a las 10, donde se evaluarán los pasos a seguir ante la falta de avances en la negociación.

Según pudo saber Santotomealdía, desde el gremio municipal local (ASTEOM) advirtieron que la ausencia de los intendentes en la audiencia constituye un hecho “grave” y lo interpretaron como un desconocimiento de la conciliación obligatoria vigente. A partir de ello, indicaron que ya se realizó la correspondiente presentación ante el Ministerio de Trabajo.

En la misma línea, trascendió que, de no haber una recomposición en las próximas horas, se podrían profundizar las medidas de fuerza en toda la provincia. Entre las acciones en análisis se encuentran la realización de asambleas en municipios y comunas, cortes de rutas y paros, en el marco de un escenario que amenaza con escalar el nivel de conflictividad.

Desde el ámbito sindical también dejaron entrever que, en aquellos distritos donde se logren acuerdos salariales más favorables, se buscará que esas condiciones se extiendan al conjunto de los trabajadores municipales santafesinos.

De esta manera, el conflicto paritario ingresa en una etapa de mayor tensión, con posibles repercusiones en la prestación de servicios y en la vida cotidiana de los ciudadanos, en caso de que no se logre encauzar el diálogo entre las partes.