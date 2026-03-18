Vecinales piden explicaciones por la calidad del agua tras la puesta en marcha de la cisterna Luján Oeste

Por Santotomealdía

Vecinalistas de distintos barrios del suroeste de Santo Tomé presentaron un pedido de informes para conocer las razones de las deficiencias que aún persisten en el suministro de agua, a pesar de la puesta en funcionamiento parcial de la cisterna Luján Oeste.

El reclamo surge luego de que, tanto en enero como en febrero, desde el municipio se anunciara que el sistema comenzaría a brindar agua “segura y de excelente calidad” en el corto plazo. Si bien la cisterna ya está operativa desde hace varias semanas y permitió mejorar la presión en la red, vecinos advierten que continúan los problemas en la calidad del servicio.

En diálogo con Santotomealdía, desde las vecinales que componen el cuadrante oeste -Villa Luján, Dos Rutas, Favaloro y 12 de Septiembre- precisaron que actualmente sólo se encuentran en funcionamiento dos tanques que abastecen a la zona con agua de perforación clorada. En tanto, todavía se espera que se pongan en funcionamiento los dos tanques restantes y, fundamentalmente, la planta potabilizadora.

De acuerdo a lo manifestado a este medio por las asociaciones de vecinos, la situación se dilata a causa de "una serie de trabjos eléctricos que debe llevar adelante la EPE para poder instalar la planta de tratamiento". En ese sentido, remarcaron que "si la planta estuviera en funcionamiento, la calidad sería distinta" y añadieron que la intención de la presentación es conocer el resultado de los estudios de calidad del agua que el Municipio anunció cuando se ultimaban detalles para el comienzo de la puesta en marcha de la cisterna.

Color y sabor que "no conforman"

En medio de estos planteos, la presidente da la vecinal Dos Rutas, Graciela Mondino, dialogó con el programa "Cómo seguimos" -que se emite por Radio Nova FM 97.5- y puntualizó que “hace más de un mes que la cisterna está dando agua, pero hemos tenido problemas con el color y el sabor, que no nos conforman”.

Allí radica el motivo de la presentación realizada al gobierno municipal, la cual representa a las cuatro vecinales afectadas -Villa Luján, Dos Rutas, Favaloro y 12 de Septiembre-, a pesar de que la nota está firmada sólo por dos de ellas. “Firmamos dos vecinales para agilizar la presentación, pero en realidad estamos representando a cuatro barrios del sector al que afecta la cisterna”, aclaró Mondino.

Uno de los principales puntos de preocupación es el impacto que la situación puede tener en la salud de los vecinos y por ello quieren tener acceso al resultado de los estudios antes mencionados. “Hay mucha gente que no está en condiciones de comprar agua y termina consumiendo esa agua sin tener certeza de que esté en condiciones”, advirtió.

De acuerdo a lo informado oportunamente por las autoridades, la planta potabilizadora —que incluye un sistema de filtrado y cloración para remover hierro y manganeso— debía estar plenamente operativa entre fines de febrero y principios de marzo, una vez completada la conexión eléctrica. Sin embargo, desde los barrios sostienen que aún no hay precisiones claras sobre su funcionamiento total.

“Hace más de un año y medio que estamos esperando una solución definitiva y todo se va dilatando. Necesitamos saber qué está pasando”, remarcó la vecinalista.

Mantenimiento, capacitación y control

Pese a las dificultades actuales, desde las vecinales mantienen expectativas respecto a la mejora definitiva del servicio una vez que la planta opere en plenitud. “Nos dijeron que la calidad del agua podría ser muy buena, incluso mejor que la del acueducto, pero eso depende de que funcione correctamente y tenga los controles necesarios”, afirmó la vecinalista.

También advirtió sobre la necesidad de garantizar mantenimiento y personal capacitado para evitar problemas a futuro. “Tiene que haber control permanente y gente capacitada. Nos preocupa que pase lo mismo que con otras instalaciones que después no se mantienen”, sostuvo.

Por otro lado, reconoció que el sistema ya generó una mejora en la presión, aunque eso derivó en nuevas complicaciones. “Mejoró la presión, pero eso también está provocando pérdidas porque las cañerías son muy viejas y nunca se hizo un recambio”, explicó, al tiempo que señaló que en algunos sectores las instalaciones tienen más de 40 años.

Además, mencionó que la falta de información técnica sobre la red también dificulta las tareas. Según indicó, no existiría un plano actualizado del tendido, lo que obliga a trabajar directamente sobre el terreno.

Frente a este panorama, las vecinales aguardan una respuesta formal al pedido de informes y no descartan avanzar con nuevas gestiones para acelerar las obras pendientes. “Lo que queremos es que esto se ponga en funcionamiento como corresponde, por una cuestión de salud”, concluyó.