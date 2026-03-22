Servicios municipales: qué funcionará y qué no este lunes 23 y martes 24

La Municipalidad informó cómo será el funcionamiento de los servicios municipales durante el lunes 23 y martes 24 de marzo, en el marco del fin de semana largo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Durante ambas jornadas, no habrá atención al público en las dependencias municipales, aunque se mantendrán guardias activas para garantizar los servicios esenciales. En cuanto a los servicios, se detalló que la recolección de residuos domiciliarios funcionará con normalidad, mientras que el Cementerio Municipal permanecerá abierto en su horario habitual, de 8 a 12:30 y de 15 a 19 horas.

Por su parte, las unidades veterinarias municipales no atenderán al público durante estos días.

Además, estará disponible la línea telefónica de servicios municipales (0800-555-6464), que funcionará en el horario de 10 a 16 horas.

En tanto, se mantendrán activas las guardias telefónicas durante las 24 horas para situaciones específicas. La Guardia local de Atención a Situaciones de Violencia podrá contactarse al 3425459267, la Guardia de Niñez, Adolescencia y Familia al 3426109639, y la Policía Municipal al 4746048.

Cabe recordar que el martes 24 es un feriado nacional inamovible, en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, mientras que el lunes 23 es día no laborable con fines turísticos.