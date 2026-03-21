Tras más de dos años, Daniela Qüesta publicó un mensaje y anticipó su vuelta a la actividad política

Por Santotomealdía



La exintendenta Daniela Qüesta volvió a expresarse públicamente luego de un prolongado período sin participación visible en la escena política local. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, titulado “Comienza un nuevo desafío”, la exmandataria se refirió a su rol en el Gobierno provincial y dejó planteado su regreso a la actividad política en la ciudad.

En ese marco, Qüesta señaló que atraviesa una nueva etapa y se refirió a su rol en el Gobierno provincial. “El gobernador Maximiliano Pullaro me puso a trabajar en un espacio del Gobierno Provincial que me permite venir a ayudar a Santo Tomé”, expresó, y agregó: “no solo me enorgullece: me compromete aún más”.

La exintendenta sostuvo que esta designación -asistente técnica de la Secretaría de Desarrollo Territorial- representa “un reconocimiento a años de trabajo, de gestión y de presencia permanente al lado de cada institución y de cada santotomesino”, y consideró que el contexto actual requiere “experiencia, firmeza y conocimiento real de sus problemas”.

En su mensaje, también hizo referencia al rol del Gobierno provincial en la ciudad. “El gobernador Pullaro ha demostrado con hechos concretos ser uno de los mandatarios que más recursos destinó a nuestra ciudad en toda su historia”, afirmó, y remarcó que “desde el primer día ha estado presente, acompañando y aportando los recursos necesarios”.

Qüesta también aludió a la reacción de otros sectores políticos ante su reaparición. “Veo a algunos sectores de la política local inquietos con mi designación”, señaló, y agregó que esos espacios están “recurriendo a ciertos medios para instalar mentiras y sembrar dudas”. En ese sentido, afirmó: “no me van a distraer. Mientras algunos eligen la operación y el rumor, yo elijo el trabajo y la gestión”.

En otro tramo del mensaje, planteó definiciones sobre el rol de la dirigencia. “La ciudad necesita dirigentes que estén en la calle, que escuchen, que den la cara y que se hagan cargo”, expresó, y pidió “menos especulación y más compromiso real con los vecinos”.

Finalmente, la exintendenta dejó explícita su decisión de retomar protagonismo político en la ciudad. “Vuelvo a ponerme al servicio de la ciudad que amo”, sostuvo, y aseguró que trabajará “para verla crecer y salir adelante”. Además, adelantó: “Vamos a encontrarnos en cada barrio, en cada institución”, y concluyó con una definición de tono político: “Es tiempo de dar el paso. Es tiempo de volver a poner a Santo Tomé en el lugar que merece”.