Sauce Viejo: un hombre fue herido con un machete en una pelea y está grave en el Cullen, tras un enfrentamiento con seis lesionados

Por Santotomealdía



Un hombre de aproximadamente 30 años ingresó en código rojo al Hospital José María Cullen tras sufrir graves heridas cortantes provocadas con un machete, en el marco de un violento enfrentamiento ocurrido este domingo por la tarde en barrio La Barranquera, en Sauce Viejo, en el límite con nuestra ciudad.

Con el correr de las horas, se conocieron nuevos detalles del hecho, que habría tenido como trasfondo una disputa por la posesión de un terreno y dejó un saldo de seis personas heridas, entre ellas dos menores de edad, con lesiones de distinta gravedad.

El episodio se registró cerca de las 19 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre un desorden de gran magnitud. En el lugar intervinieron efectivos del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé y Sauce Viejo, quienes se encontraron con una escena de gran violencia, con varias personas lesionadas.

Ante la urgencia, los heridos fueron trasladados inicialmente al Samco de Santo Tomé, y luego, debido a la gravedad de algunos cuadros, derivados al hospital Cullen, donde permanecen internados.

Entre los lesionados se encuentran un adolescente de 15 años con una herida de arma blanca y un corte en la cabeza, un hombre de 40 años con un profundo corte en el brazo, y otro individuo con traumatismo de cráneo y fractura en el hombro. También se reportó un paciente con una herida penetrante en el pulmón derecho, además de un joven de 16 años y una mujer de 26, todos asistidos por personal médico.

Las primeras averiguaciones indican que el conflicto se habría originado por una disputa de larga data por un terreno, que derivó en una pelea generalizada con el uso de armas blancas y otros elementos.

La investigación quedó a cargo de la Subcomisaría 16ª, bajo la órbita de la Unidad Regional I, con intervención de la fiscal María Laura Urquiza, quien dispuso preservar la escena y avanzar con la toma de testimonios.

En el lugar también trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó tareas de peritaje, relevamiento de rastros y otras medidas para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento no se informaron personas detenidas, y la causa continúa en etapa investigativa. No se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona, donde —según indicaron— se vienen registrando conflictos vinculados a la tenencia de tierras.