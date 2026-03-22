El Ciclo de Cine continúa con la proyección de “El 47” en el Centro Cultural

La Municipalidad de nuestra ciudad, en conjunto con Cine Club Santa Fe, informa que este martes 24 de marzo se llevará adelante una nueva función del Ciclo de Cine en la sala del Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre” (25 de Mayo 1940).

En esta oportunidad, se proyectará la película “El 47”, dirigida por Marcel Barrena (España, 2024), una propuesta del género drama biográfico con una duración de 110 minutos. La función comenzará a las 20 horas, está destinada a mayores de 13 años y contará con entrada libre y gratuita.

El film está protagonizado por Eduard Fernández, Salva Reina, Carlos Cuevas, Zoe Bonafonte, Clara Segura, Óscar de la Fuente, Lolo Herrero, David Verdaguer, Vicente Romero y María Morera, y se centra en una historia basada en hechos reales.

La trama se desarrolla en las décadas del 60 y 70, en la periferia de Barcelona, donde comunidades de inmigrantes construyen sus barrios en condiciones precarias. En ese contexto, un conductor de autobús decide enfrentar a las autoridades para demostrar que el transporte público puede llegar a esos sectores postergados, en un relato que aborda la lucha por derechos básicos y el reconocimiento social.

El Ciclo de Cine forma parte de las propuestas culturales impulsadas por el Municipio, con el objetivo de acercar a la comunidad una selección diversa de cine internacional contemporáneo, en un espacio accesible para todos los vecinos.