AMSAFE cruzó al Gobierno y negó que Santa Fe tenga de los mejores salarios

En medio de la escalada por la paritaria docente, AMSAFE salió al cruce del Gobierno provincial y negó que los maestros santafesinos estén entre los mejores pagos del país, como había asegurado el ministro de Educación, José Goity, tras el rechazo gremial a la oferta salarial y la convocatoria a un paro para el 2 de marzo.

A través de un comunicado titulado “Basta de mentiras: queremos un salario digno”, el sindicato sostuvo que la afirmación oficial es “falsa” y que busca “confundir a la sociedad”. Como respaldo, difundió la propia acta paritaria presentada por el Ministerio de Educación, donde –según remarcaron– se detalla que un maestro de grado percibirá en junio $1.037.205,23 de bolsillo, cifra que consideran muy distante de los montos comunicados públicamente por la Provincia.

La conducción gremial cuestionó además la composición del incremento. Señaló que parte de los montos anunciados corresponden a sumas no remunerativas o adicionales que no se incorporan al salario básico, no impactan en la carrera docente ni alcanzan a jubilados. También criticaron el esquema de “mínimo garantizado”, al entender que profundiza el achatamiento de la escala salarial y desdibuja la antigüedad.

Las declaraciones de AMSAFE contrastan con la postura oficial difundida el fin de semana, cuando el Gobierno defendió la propuesta al asegurar que un maestro de grado con 25 horas semanales pasará a cobrar $1.300.000 en febrero, incluyendo un fondo universal de capacitación de $100.000, y que con el adicional por Asistencia Perfecta podría alcanzar los $1.400.000. Según el ministro Goity, ningún docente tendría incrementos inferiores a $270.000 y la oferta prioriza las escalas más bajas.

Desde el gremio, en cambio, advirtieron que los datos “reales” muestran un escenario diferente y sumaron otros reclamos vinculados a la continuidad del aporte solidario, demoras en pagos a jubilados y la falta de actualización automática por inflación. También mencionaron la postergación de traslados, titularizaciones y concursos.

“Reafirmamos que no hay calidad educativa posible con salarios de pobreza”, expresaron desde AMSAFE, que ratificó la medida de fuerza prevista para el 2 de marzo. En ese marco, anticiparon una movilización y señalaron que la docencia santafesina “ya decidió” en asambleas con amplia participación.

El conflicto permanece abierto a pocos días del inicio del ciclo lectivo. Mientras el Ejecutivo insiste en garantizar el comienzo de clases en la fecha prevista, el gremio redobla sus críticas y mantiene el paro como forma de presión en la negociación salarial.