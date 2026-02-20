Viernes 20 de febrero de 2026

Sociedad — 20.02.2026 —

Realizaron una ablación múltiple de órganos en el Sanatorio SM de nuestra ciudad

El procedimiento se llevó a cabo tras la confirmación de muerte cerebral de un paciente de 52 años y permitió realizar trasplantes en Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.

Cinco personas recibieron órganos tras un operativo de ablación en el Sanatorio SM. (Crédito: STD)
Cinco personas recibieron órganos tras un operativo de ablación en el Sanatorio SM. (Crédito: STD)

Por Santotomealdía

Se realizó una ablación múltiple de órganos en el Sanatorio SM de nuestra ciudad, en un procedimiento que permitió beneficiar a cinco personas en lista de espera. El operativo se concretó luego de confirmarse la muerte cerebral de un paciente de 52 años, bajo los protocolos vigentes y con la intervención de los organismos competentes.

Como resultado del proceso, los órganos fueron destinados a receptores en la ciudad de Santa Fe, Rosario y la ciudad de Buenos Aires, mientras que las córneas fueron derivadas al Banco de Tejidos de Rosario para su posterior asignación. El procedimiento se desarrolló íntegramente en nuestra ciudad y representó un nuevo aporte al sistema nacional de donación y trasplante.

En conferencia de prensa, el Dr. Mauro Cagnoni, coordinador de la Unidad de Terapia Intensiva, explicó que el paciente ingresó con un daño neurológico severo e irreversible y que, tras estudios y un seguimiento clínico estricto, se confirmó el diagnóstico conforme a los protocolos establecidos, lo que permitió iniciar el proceso de procuración.

Desde CUDAIO, el subdirector Juan Martín Rico señaló que la ablación permitió ayudar a cinco personas, lo que implica —según expresó— sacar a pacientes de una lista de espera que suele generar situaciones de angustia tanto para ellos como para sus familias. Remarcó que este tipo de procedimientos solo pueden realizarse en instituciones con determinada complejidad, ya que requieren terapia intensiva especializada, equipamiento adecuado y personal capacitado para garantizar la viabilidad de los órganos.

Por su parte, el Dr. Martín Cuestas, director médico del Sanatorio SM, recordó que el antecedente anterior de un procedimiento similar en la institución se registró en 2018. Destacó que el sanatorio cuenta con la estructura necesaria para este tipo de intervenciones y subrayó la importancia del recurso humano capacitado y de la formación permanente para optimizar tiempos y eficacia en los procesos de procuración.

Durante la conferencia también se puso el acento en la relevancia social de la donación de órganos. Desde CUDAIO indicaron que la sociedad santafesina muestra un crecimiento en la cantidad de donantes, aunque advirtieron que la demanda continúa superando la disponibilidad de órganos.

 

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward