Delincuentes rompieron la vidriera y robaron en un negocio a pasos de las cinco esquinas

Delincuentes rompieron la vidriera de un comercio ubicado en pleno centro de nuestra ciudad y se llevaron mercadería durante la madrugada de este martes.

El hecho ocurrió en un local situado sobre 25 de Mayo al 2000, a pocos metros de las cinco esquinas. Se trata de la marroquinería Betania, un comercio con más de tres décadas de trayectoria en la ciudad, dedicado a la venta de bolsos, carteras, mochilas y accesorios.

Los propietarios lamentaron lo sucedido a través de sus redes sociales y señalaron que no es la primera vez que son víctimas de la inseguridad. “Nuevamente en la madrugada nos rompieron la vidriera y nos robaron mercadería”, indicaron en un mensaje publicado en Instagram, donde también manifestaron su malestar por la reiteración de estos episodios.

Malvivientes rompieron la vidriera del local y se llevaron mercadería. (Foto: STD)​​​​

En el mismo posteo, los comerciantes remarcaron el desgaste que les genera la situación: sostuvieron que “no es la primera vez y eso es lo que más cansa, lo que más duele”, al tiempo que recordaron que llevan más de 30 años apostando por la ciudad. “La inseguridad nos obliga a vivir en alerta permanente, como si el esfuerzo no valiera nada”, expresaron.

Además, enfatizaron que detrás del comercio hay una historia familiar y un compromiso con la comunidad: “No es solo un negocio. Somos una familia. Somos vecinos. Somos trabajadores. Somos gente que apuesta todos los días por esta ciudad. Necesitamos que nos cuiden”.

El hecho generó preocupación entre comerciantes de la zona céntrica, en un sector que concentra gran movimiento diario y que en los últimos años también fue escenario de distintos episodios delictivos.

