Paro general: qué sucederá con los colectivos en Santo Tomé

De cara al paro nacional convocado para este jueves 19 de febrero, la empresa Continental informó cómo podría verse afectada la circulación de colectivos en la ciudad.

En ese marco, aclaró que salvo “circunstancias de fuerza mayor” que impidan la normal prestación, la empresa procurará garantizar el cumplimiento de sus operaciones habituales, priorizando la seguridad de pasajeros y trabajadores.

A través de un comunicado, la firma señaló que realiza “un seguimiento continuo y riguroso” de la situación ante la medida de fuerza anunciada a nivel nacional por 24 horas, a partir de las 0 de este jueves.

En ese sentido, indicó que se está evaluando de manera permanente el desarrollo de los acontecimientos y que se mantiene atenta a las disposiciones oficiales que puedan adoptarse tanto a nivel nacional como sectorial.

Finalmente, desde Continental adelantaron que cualquier novedad o eventual afectación del servicio será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

De esta manera, hasta el momento, el transporte urbano en la ciudad funcionaría con normalidad, aunque la situación quedará sujeta a la evolución del paro nacional y a posibles disposiciones que puedan adoptarse en las próximas horas.