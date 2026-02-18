Miércoles 18 de febrero de 2026

Santoto Rock anunció sus fechas para este año

Habrá una edición gratuita en marzo y una especial en octubre de 2026.

Santoto Rock confirmó sus fechas: edición gratuita en marzo y especial en octubre de 2026. (Crédito: Santoto Rock - Alejandra Raselli)

El festival Santoto Rock anunció oficialmente este fin de semana sus fechas para este año. El primer encuentro será el sábado 21 de marzo en el Camping Municipal de Santo Tomé, con entrada libre y gratuita.

En un posteo realizado en las redes sociales oficiales del festival, también confirmaron una segunda fecha para octubre de 2026, que tendrá carácter de edición especial. Se trata de una instancia diferente dentro del calendario anual del festival.

La expectativa se renueva luego de la masiva convocatoria registrada en la última edición, realizada el 18 de octubre de 2025, que marcó un punto de inflexión en esta nueva etapa del evento. 

Cabe recordar que, desde la mencionada edición, Santoto Rock se desarrolla bajo un esquema de articulación público-privada entre la Municipalidad de Santo Tomé y Dos Orillas Producciones. Este modelo permitió fortalecer la organización, profesionalizar la gestión y consolidar un esquema de trabajo que impulsó un salto cualitativo en términos artísticos y técnicos.

En los próximos días habrá más anuncios sobre la edición del sábado 21 de marzo.

