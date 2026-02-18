Fate cierra su planta en Buenos Aires y despide a sus 920 empleados

La empresa argentina Fate anunció el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos y confirmó que despedirá a la totalidad de sus 920 empleados. La compañía, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, informó el cese inmediato de operaciones en su planta industrial ubicada en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando.

En un comunicado oficial, el Directorio sostuvo que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”. Fue la única referencia directa a los motivos del cierre.

Según el comunicado difundido por la firma, “a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial”. La empresa aclaró que se trata de un cierre definitivo, no de un concurso de acreedores ni de un proceso preventivo como el que atravesó en 2019.

La planta de Virreyes es la mayor del país en el sector, con una capacidad productiva superior a cinco millones de neumáticos por año, en un predio de más de 157.000 metros cuadrados sobre 40 hectáreas. La empresa había sido fundada en 1940 y acumulaba más de ocho décadas de trayectoria en la industria nacional.

En mayo de 2024, la empresa ya había despedido a 97 trabajadores al argumentar una “sostenida pérdida de competitividad exportadora”. En aquel momento, Fate mencionó factores como sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias, costos laborales, baja productividad y conflictividad gremial, además de “escandalosas asimetrías” en el comercio exterior.

El sector del neumático atravesó en los últimos años conflictos sindicales y un escenario de creciente importación. Según datos publicados a mediados de 2025, en mayo de ese año ingresaron al país más de 860.000 cubiertas importadas, la cifra más alta para un solo mes en más de dos décadas. Ese contexto había obligado a las marcas nacionales a reducir precios hasta un 15%.

Fate, acrónimo de Fábrica Argentina de Telas Engomadas, destacó en su mensaje de despedida que durante más de 80 años generó empleo, desarrolló proveedores locales y mantuvo presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina. Sin embargo, con el anuncio del cierre, la histórica compañía pone fin a su producción industrial en el país.