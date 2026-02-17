Orlando Vera Cruz evoluciona y se recupera tras una afección cardíaca

Por Santotomealdía

El músico Orlando Vera Cruz permanece internado en la unidad coronaria de un sanatorio de la ciudad de Santa Fe, donde evoluciona de manera lenta pero favorable tras haber sufrido una inflamación cardíaca. Según la última información difundida por su entorno, el artista se encuentra estable y responde al tratamiento indicado por los profesionales. Además, los estudios realizados permitieron descartar que haya sufrido un infarto.

Desde la familia llevaron tranquilidad y agradecieron especialmente al equipo médico que lo asiste. En una publicación en redes sociales, sus hijos compartieron una imagen del músico junto a sus nietos y expresaron: “Agradecemos enormemente al equipo de médicos que hicieron que su corazón paisano no pare de latir”. También aseguraron que cada mensaje de apoyo será leído al cantante, convencidos de que el cariño del público será un impulso importante en su recuperación.

El episodio que generó preocupación en cuanto a la salud del artista se produjo días atrás, luego de una intensa gira por Villa Carlos Paz y distintas localidades de las sierras de Córdoba. Tras regresar a Santa Fe, Vera Cruz debió ser atendido y quedó internado para un control más exhaustivo y reposo prolongado.

En un primer mensaje dirigido a sus seguidores, el propio artista había comunicado que atravesaba “cuestiones de salud” que lo obligaban a detener su actividad y priorizar los cuidados médicos, agradeciendo las innumerables muestras de afecto recibidas.

Mientras continúa bajo observación médica, el entorno del músico mantiene un mensaje de prudencia y optimismo, a la espera de que pueda retomar su actividad artística una vez superado este cuadro.