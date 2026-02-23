Invitan a un conversatorio sobre cardiopatías congénitas y la importancia de su detección temprana

En el marco del Día de Concientización sobre las Cardiopatías Congénitas, los concejales Rosa María Escandell y Rodrigo "Tata" Alvizo impulsan un conversatorio abierto a la comunidad bajo el lema “La detección temprana salva vidas”.

La actividad se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 18:30 horas en Encuentro Café (Obispo Gelabert 1981) y contará con la disertación del Dr. Francisco González, pediatra y cardiólogo infantil, jefe de Cardiología del Hospital de Niños; y de la Dra. Sabrina Diez, pediatra y neonatóloga del consultorio de cardiopatías del mismo nosocomio.

El objetivo del encuentro es generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de las cardiopatías congénitas, brindando información clara y accesible a familias y vecinos interesados en la temática.

“Creemos que la información es una herramienta fundamental para salvar vidas. Muchas veces el desconocimiento retrasa consultas que pueden ser determinantes”, sostuvo Escandell, remarcando la necesidad de fortalecer la prevención y el acceso a controles médicos desde los primeros días de vida.

Por su parte, Alvizo expresó: “Una ciudad informada es una ciudad que cuida mejor a sus vecinos. Este tipo de espacios permiten acercar profesionales a la comunidad y hablar de temas sensibles con seriedad y responsabilidad”.

El conversatorio es abierto y gratuito, y está dirigido a familias, profesionales de la salud y a toda persona interesada en conocer más sobre la detección temprana de cardiopatías congénitas.