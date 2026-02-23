Convocan a audiencia pública para definir la nueva integración de la Corte Suprema santafesina

La diputada provincial Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, convocó a la ciudadanía a participar de la audiencia pública en la que se analizarán los pliegos para la designación de ministros y ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.

La instancia se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de febrero a las 15 en el recinto de la Cámara de Diputados y Diputadas y constituye un paso clave dentro del proceso institucional para definir la integración del máximo tribunal provincial. Durante la audiencia, las personas inscriptas podrán formular consultas, observaciones y manifestaciones respecto de las postulaciones.

En ese marco, Cattalini sostuvo que la participación ciudadana resulta central para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial. “La integración de la Corte Suprema no puede resolverse de espaldas a la sociedad. Estamos hablando del órgano que interpreta la Constitución y define sobre derechos, libertades y límites al poder”, señaló.

La legisladora remarcó que este tipo de instancias no son meramente formales, sino herramientas de control democrático. “La democracia no se agota en elegir representantes. También implica garantizar que las decisiones más trascendentes del Estado se tomen con publicidad, debate y control social. Una Corte legítima necesita un proceso legítimo”, afirmó.

Quienes deseen participar, de manera presencial o virtual, podrán inscribirse hasta el 24 de febrero a las 12, completando el formulario habilitado para tal fin. Se puede acceder al mismo a través del siguiente enlace: https://url-shortener.me/DC7C.