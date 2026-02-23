Etcheverry, campeón en Río: premio al carácter y a la resistencia

Tomás Etcheverry se consagró campeón del ATP 500 de Río de Janeiro al vencer en la final al chileno Alejandro Tabilo por 3-6, 7-6 (7-3) y 6-4, en tres horas y cuatro minutos de juego. El argentino, que había disputado la semifinal unas horas antes tras una extensa interrupción por lluvia, logró así el primer título ATP de su carrera.

El platense comenzó el partido decidido a asumir riesgos pese al desgaste acumulado y consiguió un quiebre temprano. Sin embargo, Tabilo reaccionó con inteligencia táctica, apeló a los drop shots y aprovechó el cansancio de su rival para llevarse el primer set por 6-3. El chileno, más fresco físicamente, logró incomodar al argentino y capitalizó sus oportunidades.

En el segundo parcial, Tabilo volvió a quebrar y pareció encaminar la definición. Pero cuando el partido se le presentaba favorable, aparecieron las dudas. Etcheverry, sostenido por su carácter competitivo, recuperó el quiebre, resistió momentos de máxima presión y forzó un tie-break en el que fue superior para igualar el encuentro.

El set decisivo mostró a un Etcheverry envalentonado y a un Tabilo errático, incluso con molestias físicas que requirieron atención médica. El argentino consiguió el quiebre clave y administró la ventaja en un tramo final cargado de tensión, con lluvia intermitente y tres match points antes de cerrar el partido. Tras el último error del chileno, cayó sobre el polvo de ladrillo y celebró entre lágrimas.

La consagración le permitió al bonaerense escalar 18 posiciones en el ranking, hasta el puesto 33, y sumarse al legado argentino en el único ATP 500 de Sudamérica, que acumula tres campeones consecutivos del país. Además, se llevó un premio de 461.835 dólares y dejó atrás las finales perdidas en Santiago 2023, Houston 2023 y Lyon 2024.

“Es un sueño cumplido, el día más feliz de mi vida”, expresó Etcheverry tras la ceremonia de premiación, en una noche inolvidable en Río de Janeiro.