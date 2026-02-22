La CGT apuntó a los gobernadores por la aprobación de la reforma: “No se puede vender la dignidad del pueblo”

La Confederación General del Trabajo (CGT) acusó a varios gobernadores de haber sido determinantes en el avance parlamentario de la reforma laboral y los calificó de “entreguistas”. “No se puede vender la dignidad del pueblo por una cuneta y dos metros de asfalto”, afirmó Octavio Argüello, uno de los integrantes del triunvirato de la central obrera.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista radial, donde sostuvo que el Gobierno nacional consiguió los votos necesarios en el Congreso gracias a negociaciones con mandatarios provinciales. El proyecto debe volver al Senado y se prevé que sea convertido en ley en los próximos días.

Señalamientos directos

Argüello afirmó que la conducción de la CGT mantuvo reuniones con gobernadores, senadores y diputados antes del tratamiento legislativo, pero que no lograron modificar la decisión política de acompañar la iniciativa.

“Fuimos, hablamos con todos los gobernadores, nos juntamos con todos los senadores, hablamos con los diputados y ellos tomaron una decisión tanto en el Senado como en Diputados de acompañar”, señaló el dirigente.

El sindicalista apuntó especialmente contra mandatarios que —según indicó— llegaron al poder con el voto peronista y luego respaldaron la reforma. Entre los mencionados estuvieron Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Para la CGT, el acompañamiento de estos gobernadores resultó clave para que la iniciativa obtuviera los votos necesarios. “Facilitaron sus senadores y sus diputados para que voten esta ley”, sostuvo Argüello, quien respondió que “claramente” quedan señalados políticamente por esa decisión.

Críticas a la reforma

La central obrera reiteró su rechazo al contenido del proyecto, al que calificó como una norma “totalmente regresiva”. Según Argüello, la reforma “quita derechos” y retrocede en materia laboral.

El dirigente también vinculó el avance legislativo con una crisis de representación política y aseguró que el movimiento obrero continuará con acciones en los planos judicial, legislativo y en la calle. En ese sentido, recordó que la CGT realizó cuatro paros generales y trece movilizaciones en los últimos dos años.

Con la reforma a punto de recibir la aprobación definitiva, el enfrentamiento entre el Gobierno y la central sindical suma un nuevo capítulo, ahora con los gobernadores en el centro de la escena.