Puente sobre la Setúbal: cómo será el proyecto que conectará las costaneras de la ciudad de Santa Fe

El Gobierno Provincial avanza en el anteproyecto de un nuevo puente sobre la Laguna Setúbal, que conectará las costaneras Oeste y Este de la ciudad de Santa Fe. La obra será financiada y ejecutada íntegramente por Provincia, en un trabajo articulado con el municipio local.

Según se informó oficialmente, la iniciativa contempla la reutilización de los viejos pilotes del puente ferroviario, con un diseño arquitectónico de líneas simples y contemporáneo que no compita con el Puente Colgante, respetando su valor patrimonial y simbólico.

Diseño y características técnicas

Desde el Ministerio de Obras Públicas detallaron que el anteproyecto prevé una estructura metálica que mantenga la altura de despeje del agua del Puente Colgante. Además, la nueva conexión contará con equipamiento urbano, bicisenda y circulación peatonal y de tránsito vehicular liviano.

El puente representará una nueva conexión entre la zona de El Faro y el Paseo de la Laguna, con la posibilidad de fortalecer la conectividad hacia barrio El Pozo. Actualmente se realizan estudios de impacto vinculados a las obras complementarias en ambas cabeceras, especialmente en lo referido a accesos.

El secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, explicó que se prevé utilizar la infraestructura existente “para brindar permeabilidad a la Laguna y no complejizar la situación hídrica”, y precisó que el uso será mixto, permitiendo la circulación de peatones, ciclistas y tránsito liviano.

En el marco del plan de obras

La nueva conexión se enmarca dentro del plan de obras públicas que la Provincia ejecuta en la capital santafesina. Entre las intervenciones mencionadas oficialmente se encuentran la nueva conexión vial Santa Fe–Santo Tomé, la remodelación y pavimentación de avenidas, obras de iluminación, renovación de redes de agua y cloacas, defensas hídricas y mejoras en infraestructura educativa y sanitaria.

Según se indicó, estas intervenciones forman parte de una inversión provincial que supera los 40.000 millones de pesos en la ciudad capital.

Con el desarrollo del anteproyecto del puente sobre la Setúbal, la Provincia suma una nueva iniciativa destinada a fortalecer la conectividad urbana en el área metropolitana.