Desde este lunes queda habilitado el tercer carril de la Autopista en el tramo Rosario–San Lorenzo

Por Santotomealdía



Desde este lunes por la tarde quedará formalmente habilitado el tercer carril en el tramo Rosario–San Lorenzo de la Autopista Rosario–Santa Fe, en el marco de un acto oficial previsto para las 19 a la altura del kilómetro 0 de la AP-01, en Rosario. Se trata de la primera etapa de una obra estratégica que abarca 16 kilómetros en ambas manos.

Según informó el Gobierno provincial, la ampliación apunta a mejorar la seguridad vial y facilitar el flujo del tránsito pesado hacia las terminales portuarias del cordón industrial, uno de los polos productivos más importantes del país.

Inversión y alcance de los trabajos

Los trabajos demandaron una inversión superior a los 51.000 millones de pesos e incluyeron tareas de repavimentación, ampliación de calzada y ejecución de nuevos desagües. De acuerdo a lo detallado oficialmente, se intervinieron más de 16 kilómetros de traza con la incorporación del nuevo carril y banquinas, además de un sistema integral de desagües con 14 alcantarillas transversales y la renovación de 30.000 metros de barandas metálicas.

El administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, señaló que se trata de una intervención de alta complejidad técnica y destacó que la obra cuenta con carpeta asfáltica de rodamiento de última generación y señalización vertical y horizontal con tecnología reflectiva para reforzar la seguridad nocturna.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo que la habilitación representa el cumplimiento de un compromiso asumido por el gobernador Maximiliano Pullaro y afirmó que la obra busca mejorar la circulación diaria de trabajadores y transportistas que se dirigen hacia Rosario y el cordón portuario.

Segunda etapa en agenda

Desde la Provincia también anticiparon que ya se prepara la licitación para una segunda etapa, que extenderá el tercer carril desde San Lorenzo hasta el acceso a Timbúes. Según adelantó Enrico, la apertura de sobres con las ofertas está prevista para el jueves 26.

Esta nueva intervención incluirá la construcción de un tercer puente sobre el río Carcarañá, con el objetivo de ampliar la calzada y continuar con la transformación vial en el denominado corazón productivo santafesino.