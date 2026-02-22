Tras el rechazo de AMSAFE, el Gobierno afirmó que Santa Fe tendrá “uno de los mejores sueldos docentes del país”

Por Santotomealdía

Tras el rechazo de AMSAFE a la propuesta salarial y el anuncio de un paro para el 2 de marzo, el Gobierno provincial salió a defender su oferta y aseguró que Santa Fe tendrá “uno de los mejores sueldos docentes del país”. La declaración fue realizada por el ministro de Educación, José Goity, quien además ratificó que el ciclo lectivo comenzará en la fecha prevista.

El posicionamiento oficial marca un fuerte contraste con la postura gremial. Mientras AMSAFE consideró insuficiente la oferta y confirmó una medida de fuerza para el primer día de clases, la Provincia sostiene que el incremento salarial es significativo y prioriza a los docentes con menores ingresos.

La defensa de la propuesta oficial

Según el comunicado difundido este fin de semana, la propuesta paritaria fija un salario inicial de $ 1.300.000 para un maestro de grado con 25 horas semanales, cifra que incluye un fondo universal de capacitación de $ 100.000. De acuerdo a lo señalado por Goity, con el adicional por Asistencia Perfecta el ingreso podría alcanzar los $ 1.400.000.

“Un docente que en diciembre cobró $ 1.018.000 pasará a percibir $ 1.300.000 en febrero”, afirmó el ministro, quien remarcó que “ningún docente de Santa Fe tendrá aumentos inferiores a $ 270.000”. Además, sostuvo que el incremento es “sustancial” y que prioriza las escalas salariales más bajas.

El Gobierno también destacó la creación de un Fondo de Capacitación, inspirado en la lógica del Fonid, junto con la implementación de posgrados gratuitos, concursos y titularizaciones pendientes, y la jerarquización de cargos directivos mediante un aumento del suplemento por responsabilidad.

Goity definió la iniciativa como “una propuesta integral que reconoce la formación, fortalece la carrera docente y mejora la calidad educativa”, y subrayó que representa “un esfuerzo del conjunto de los santafesinos”.

Escenario abierto

El conflicto salarial se mantiene abierto a pocos días del inicio del ciclo lectivo. Mientras los gremios ratifican el paro del 2 de marzo, el Ejecutivo provincial insiste en que la prioridad es garantizar la continuidad pedagógica y el derecho de los estudiantes a aprender.

El nivel de adhesión a la medida de fuerza y la evolución de las negociaciones en los próximos días serán determinantes para el comienzo efectivo de las clases.