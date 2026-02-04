Noruega: El hijo de la princesa reconoció una “vida de excesos” pero negó las acusaciones de violación

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, declaró este miércoles en el segundo día del juicio en su contra, en el que enfrenta 38 cargos, entre ellos cuatro acusaciones de violación. Ante el tribunal de Oslo, el joven de 29 años afirmó que llevó una vida marcada por los excesos, que atribuyó a “una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada”.

Borg Høiby —nacido de una relación anterior de Mette-Marit antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon en 2001— está acusado de delitos que incluyen violencia física y psicológica contra exparejas, amenazas, infracciones a la ley de estupefacientes y delitos de tránsito. Podría afrontar una pena máxima de hasta 16 años de prisión. El imputado negó las acusaciones más graves, aunque admitió total o parcialmente algunos cargos menores.

Durante su declaración, visiblemente emocionado, sostuvo que desde pequeño se sintió expuesto a la atención mediática. “A mí me conocen sobre todo como el hijo de mi madre. He tenido una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada. Toda mi vida. Y eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol”, expresó ante los jueces.

En la audiencia también declaró una de las denunciantes, quien retomó el testimonio iniciado el día anterior. Según la acusación, los hechos habrían ocurrido entre el 19 y el 20 de diciembre de 2018 en una vivienda ubicada en la finca de Skaugum, residencia oficial de la pareja heredera. La mujer afirmó que años después tomó conocimiento de lo ocurrido cuando fue convocada por la policía y se le mostraron fotografías y videos incautados al acusado, en los que —según los investigadores— aparece inconsciente.

“No podía creer que Marius me hiciera algo así. Es una traición y un shock”, declaró. Ante el tribunal, sostuvo además que sospecha haber ingerido alguna sustancia sin saberlo. “Miren mi rostro. Se ve que estoy inconsciente. Sospecho que ingerí algo sin saberlo. Es lo que creo, al 100%”, afirmó. La defensa señaló que en su declaración policial previa la denunciante había manifestado no haber tenido la sensación de haber sido drogada.

De acuerdo con la fiscalía, las cuatro presuntas violaciones habrían ocurrido luego de encuentros sexuales inicialmente consentidos, en contextos de fiestas con consumo de alcohol y drogas, cuando las denunciantes no estaban en condiciones de resistirse. La defensa sostiene que en todos los casos se trató de “relaciones sexuales normales y consentidas”.

El martes, Borg Høiby negó las acusaciones de violación pero reconoció haber cometido algunos hechos vinculados a violencia, amenazas y delitos relacionados con drogas. Admitió, por ejemplo, haber transportado 3,5 kilos de marihuana en 2020.

El proceso judicial, que se extenderá durante siete semanas, ha generado una fuerte repercusión en Noruega y vuelve a colocar a la monarquía en el centro del debate público. La princesa heredera y el príncipe Haakon no asisten a las audiencias. El Palacio Real informó este miércoles que Mette-Marit postergó “hasta nuevo aviso” un viaje oficial previsto al exterior.

En paralelo, la prensa internacional recordó que el nombre de la princesa apareció en documentos difundidos en Estados Unidos vinculados al financista Jeffrey Epstein. Según trascendió, existieron intercambios de mensajes entre ambos entre 2011 y 2014, cuando Epstein ya había sido condenado por delitos sexuales.