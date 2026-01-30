Virginia Monzón: "Nuestro pedido es que la baja de la edad de imputabilidad sea a 12 años"

Por Santotomealdía



En una entrevista exclusiva con Nova al Día, Virginia Monzón, tía de Jeremías, sostuvo que la familia impulsa un proyecto de ley que establece la baja de la edad de imputabilidad penal a los 12 años, y reclamó una reforma urgente del sistema de responsabilidad penal juvenil en Argentina.

“Esta lucha que estamos dando hoy es para el resto de los argentinos. Para que ningún familiar más tenga que volver a su casa con la respuesta de que los asesinos de sus seres queridos son libres porque son menores”, afirmó.

Monzón agradeció el acompañamiento recibido por Patricia Bullrich y legisladores de La Libertad Avanza, pero remarcó que el foco está en lograr que el Congreso trate con urgencia la reforma:

“La reforma del Código Penal Juvenil es absolutamente inminente, necesaria, imprescindible. Tiene que salir ya”, expresó.

Durante la entrevista, la referente familiar explicó que están impulsando la llamada “Ley Jeremías”, cuyo eje principal es que la edad mínima de imputabilidad sea fijada en 12 años, y no en 14 como establece el dictamen que actualmente está en análisis.

“Entendemos que no es lo único que hay que hacer, pero hoy es absolutamente necesario. Lamentablemente el caso de Jerez no es el único. En este último tiempo han ocurrido hechos atroces a manos de menores”, remarcó.

El proyecto impulsado por la familia cuenta con una plataforma oficial bajo el nombre “Ley Jeremías: Apoyo Ciudadano”, que expresa con firmeza la necesidad de una legislación más efectiva ante delitos gravísimos cometidos por menores. Allí se denuncia que el régimen actual, basado en la ley 22.278, vigente desde la dictadura, permite la impunidad en casos como el de Jeremías y favorece el uso de adolescentes por parte del crimen organizado. Se propone un nuevo enfoque, con penas efectivas en institutos especializados, responsabilidad penal desde los 12 años en casos graves, y una mayor protección a las víctimas, incluyendo delitos digitales. También se plantea terminar con la entrega automática a los padres tras crímenes como el homicidio.

“El Estado no puede seguir llegando tarde. No se trata de castigar por castigar, sino de asumir la responsabilidad de proteger a las víctimas”, sostiene uno de los mensajes centrales del proyecto.

Antes de la reunión prevista con legisladores nacionales, la familiar de Jeremías ratificó que el reclamo será claro y firme:

“Nuestro pedido es que la baja de la edad de imputabilidad sea a los 12 años. Incluso la ministra de Seguridad de la Nación también se pronunció en ese sentido. Es una de las cosas que principalmente vamos a estar solicitando”, concluyó.