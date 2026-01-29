Jueves 29 de enero de 2026

Policiales — 29.01.2026 —

“Partícipe secundario”: prisión preventiva para la madre de la joven detenida por el crimen de Jeremías Monzón

La mujer de 41 años fue imputada formalmente por su presunta vinculación con el asesinato de Jeremías Monzón. El juez dictaminó que permanezca detenida mientras avanza el proceso.

En una audiencia celebrada en los tribunales santafesinos, dictaron la prisión preventiva de la madre de la adolescente detenida por el asesinato de Jeremías Monzón. (Foto de archivo)
Por Santotomealdía

Una mujer de 41 años fue imputada formalmente y por su presunta vinculación en el crimen de Jeremías Monzón. Se trata de la madre de la adolescente de 16 años detenida y acusada de haber cometido el asesinato en coautoría con otros dos menores de 14 años.

En una audiencia celebrada en los tribunales santafesinos, encabezada por el juez Octavio Silva, el fiscal Francisco Cecchini le atribuyó el rol de “partícipe secundario” del hecho, que es investigado como un homicidio calificado por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas.

Además, el juez dictó la prisión preventiva de la mujer, quien seguirá detenida mientras avanza el proceso.

Vale recordar que este jueves se llevaron adelante dos importantes audiencias en la causa que investiga el asesinato del adolescente santotomesino ocurrido el pasado 18 de diciembre. Es que horas antes, un joven de 18 años había sido imputado por “amenazas coactivas” realizadas a través de las redes sociales contra una persona que había utilizado esas plataformas digitales para hacerse eco del pedido de justicia.
 

