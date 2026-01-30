Bullrich recibió a la familia de Jeremías y confirmó que en febrero se tratará la reforma del Régimen Penal Juvenil

Por Santotomealdía

La Senadora Nacional Patricia Bullrich, recibió este viernes en Buenos Aires a la familia de Jeremías Monzón y confirmó que en febrero comenzará el tratamiento legislativo de la reforma del Régimen Penal Juvenil. “Se va a trabajar ahora en el mes de febrero. El proyecto ya estaba en Diputados, pero el año pasado el Congreso se complicó”, afirmó.

Durante el encuentro, que se dio en el marco del fuerte impacto público que generó el crimen del adolescente santotomesino, la funcionaria ratificó la decisión del Gobierno nacional de volver a poner en agenda la baja de la edad de imputabilidad. “No podemos seguir teniendo Jeremías asesinados por otros menores, menores que matan y vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada”, sostuvo.

Bullrich señaló además que el Ejecutivo ya venía trabajando en la iniciativa y que, ante la gravedad de los hechos recientes, decidió reimpulsarla. “Cualquier mamá a la que le torturan y le matan a su hijo de esta manera vive algo imposible de describir”, expresó, tras escuchar el testimonio de la madre del joven.

En ese sentido, explicó que se están evaluando alternativas junto a abogados y con la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, “para que haya consecuencias y no sea como si nada hubiera pasado”, en referencia al caso de Jeremías.

Por su parte, la madre del adolescente volvió a reclamar cambios en la legislación vigente y manifestó su frustración por la situación judicial de los acusados. “Necesitamos que no vuelva a suceder. Ver cómo los asesinos de mi hijo están en su casa es terrible”, expresó Romina.

También remarcó el dolor que implica saber que una eventual modificación de la ley no tendrá efectos retroactivos: “Entender que si esto se hubiera votado antes, los asesinos de Jere estarían presos en este momento es terrible”.

La confirmación del tratamiento legislativo se produce pocos días después de una masiva marcha en nuestra ciudad que reclamó justicia por el crimen cometido y el tratamiento a nivel nacional la denominada “Ley Jeremías”, una iniciativa ciudadana que propone modificar el régimen penal juvenil. En las últimas semanas se puso en marcha además una importante campaña de recolección de firmas para respaldar el proyecto.

“En los últimos 40 días más de 10 familias perdieron un miembro. Es horrible ver cómo se siguen sumando hijos muertos y que la justicia no sea justa”, concluyó la madre del adolescente.