Murieron dos motociclistas tras un choque fatal en Sarmiento y J.J. Paso

Dos hombres fallecieron como consecuencia de un violento accidente de tránsito que protagonizaron una moto y un auto, en la intersección de Sarmiento y Juan José Paso. El siniestro se produjo el viernes por la tarde y las dos víctimas fatales -los ocupantes del vehículo de menor porte- se confirmaron en las primeras horas de este sábado.

Según se conoció, los dos fallecidos tenían 42 años. Uno de ellos -identificado como Héctor Martín L.- perdió la vida horas después del choque en el SAMCo de nuestra ciudad. El restante -Aldo Sebastián D.- se encontraba internado en el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde permanecía internado en terapia intensiva y falleció en la mañana de este sábado.

El otro vehículo involucrado se trata de un automóvil Volkswagen Gol Trend que era conducido por un hombre de 67 años, identificado como Marcos N. De acuerdo a la información que trascendió, el hecho se produjo alrededor de las 18.30 del viernes, cuando dicho coche se cruzó al carril contrario e impactó de frente contra la moto.

A raíz de la colisión, los motociclistas sufrieron lesiones de extrema gravedad y fueron asistidos en el lugar por personal del servicio de emergencias 107 antes de ser trasladados a centros de salud. En tanto, el conductor del automóvil quedó aprehendido.

En la escena trabajaron efectivos del Comando Radioeléctrico, personal sanitario y agentes de la Policía de Investigaciones, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes.

La fiscal interviniente, Milagros Parodi, caratuló la causa como doble homicidio culposo y dispuso el secuestro de ambos vehículos para la realización de pericias accidentológicas que permitan establecer con precisión la mecánica del hecho.