Benassi: “El aumento conseguido es el mejor posible, pero sigue sin alcanzar”

Por Santotomealdía

La FESTRAM aceptó la nueva propuesta salarial presentada este miércoles por los intendentes, por lo que quedó sin efecto el paro de 72 horas que estaba previsto para esta semana. Así lo confirmó Gabriel Benassi, secretario adjunto de ASTEOM, quien señaló que, si bien se logró una mejora respecto de la oferta inicial, el aumento acordado no alcanza a compensar la pérdida del poder adquisitivo.

“El aumento conseguido es el mejor posible, pero sigue sin alcanzar. El salario mínimo municipal está más cerca de la indigencia que de la pobreza”, sostuvo el dirigente gremial.

Benassi explicó que el acuerdo incluye una actualización del 3,8% correspondiente a noviembre, el proporcional del 1,9% del aguinaldo, y un 2,6% adicional a pagar en enero, lo que iguala las condiciones establecidas en la paritaria central provincial.

A pesar de que el conflicto salarial de 2025 se da por cerrado, la situación no está resuelta en su totalidad. El acta paritaria aún no fue firmada y, según advirtió Benassi, los gremios esperan conocer la “letra chica” del acuerdo para confirmar cómo se liquidarán los distintos montos y si el aumento se aplicará también a los trabajadores pasivos.

Además, ya se fijó fecha para una nueva instancia de negociación: el 18 de febrero se retomarán las conversaciones para definir la política salarial 2026. Mientras tanto, desde ASTEOM remarcaron que la situación de los trabajadores municipales sigue siendo delicada: los salarios continúan perdiendo frente a la inflación, y el poder adquisitivo no logra recuperarse.

En ese marco, Benassi hizo un duro análisis del contexto de la negociación, que incluyó —según denunció— presiones del Gobierno provincial, de algunos intendentes, e incluso del Gobierno nacional. También cuestionó con firmeza el accionar del Ministerio de Trabajo de la provincia, al que acusó de actuar “para proteger a la patronal” y de utilizar herramientas como la conciliación obligatoria y la declaración de ilegalidad de la huelga para intimidar a los trabajadores.

“Jugamos contra todas las presiones y aún así se consiguió una mejora. Pero seguimos perdiendo. Año tras año, seguimos perdiendo”, expresó.

Por último, advirtió que cualquier incumplimiento en los términos del acta será motivo de reactivación del conflicto. “Cualquier sorpresa que altere lo acordado nos va a tener de vuelta en la calle”, sentenció.