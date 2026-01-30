Delincuente armado robó en un country y escapó a los tiros

Por Santotomealdía

Un delincuente armado concretó un robo en el country Aires del Llano, en nuestra ciudad, y escapó efectuando un disparo de arma de fuego. El hecho ocurrió cerca de la medianoche de este jueves y es investigado como “robo y abuso de arma”.

De acuerdo a los datos suministrados por fuentes policiales, el asaltante ingresó a una vivienda del complejo y sustrajo 500 mil pesos, mil dólares estadounidenses y un joyero con alhajas de oro y plata. Tras apoderarse del botín, fue descubierto dentro del predio -en la vivienda lindante- y, al verse sorprendido, realizó una detonación antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

La situación fue advertida por una mujer de 34 años que reside en la segunda propiedad mencionada. La vecina manifestó que observó al hombre encapuchado en la galería de invierno de su casa y que, al notar su presencia, el intruso disparó y huyó, pero allí no se registraron faltantes.

A partir del llamado al 911 que alertó sobre un robo en proceso, efectivos con jurisdicción en la zona trabajaron en el lugar y dieron intervención al Ministerio Público de la Acusación, que dispuso la realización de peritajes y demás medidas investigativas para avanzar en la identificación del autor.

Hasta el momento no se informaron personas detenidas por el episodio ocurrido en este sector de nuestra ciudad.