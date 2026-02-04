Miércoles 04 de febrero de 2026

Interés General — 04.02.2026 —

La Municipalidad lanzó el pago anual 2026 de Patente e Inmobiliario con descuentos

El Municipio informó que ya está habilitado el pago anual anticipado de los impuestos Inmobiliario y Patente Automotor, con beneficios para quienes se adhieran.

Ya se puede realizar el pago anual anticipado de Patente e Inmobiliario. (Crédito: STD)
Ya se puede realizar el pago anual anticipado de Patente e Inmobiliario. (Crédito: STD)

Por Santotomealdía

La Municipalidad de nuestra ciudad informó que ya está disponible el pago anual 2026 de los impuestos Patente Automotor e Inmobiliario Urbano, con descuentos y beneficios para quienes opten por esta modalidad.

En ambos casos, el pago anticipado incluye un descuento del 35%, y además, si se utiliza la tarjeta de crédito del Banco Santa Fe, se puede abonar en 6 cuotas sin interés a través de Plus Pagos.

Para realizar el trámite, los contribuyentes deben ingresar a los siguientes enlaces oficiales:

En el caso del Inmobiliario, quienes no registren deudas podrán acceder a un descuento adicional del 20% y a la exención de la sexta cuota del año.

Desde la Secretaría de Hacienda y Administración, también recordaron que si un contribuyente tiene adherido el débito automático (que otorga un 15% de descuento) y desea pasar al pago anual, primero deberá anular esa adhesión.

Además, el Municipio compartió un video explicativo con el paso a paso para realizar el trámite, disponible en su cuenta oficial de Instagram:
Ver video

Por consultas, se habilitó un canal de atención vía WhatsApp al 342 406 5993.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward