La Municipalidad lanzó el pago anual 2026 de Patente e Inmobiliario con descuentos

Por Santotomealdía



La Municipalidad de nuestra ciudad informó que ya está disponible el pago anual 2026 de los impuestos Patente Automotor e Inmobiliario Urbano, con descuentos y beneficios para quienes opten por esta modalidad.

En ambos casos, el pago anticipado incluye un descuento del 35%, y además, si se utiliza la tarjeta de crédito del Banco Santa Fe, se puede abonar en 6 cuotas sin interés a través de Plus Pagos.

Para realizar el trámite, los contribuyentes deben ingresar a los siguientes enlaces oficiales:

Patente Automotor : https://www.santafe.gov.ar/e-pt-boletas/

Inmobiliario Urbano: https://www.santafe.gov.ar/e-in-boletas

En el caso del Inmobiliario, quienes no registren deudas podrán acceder a un descuento adicional del 20% y a la exención de la sexta cuota del año.

Desde la Secretaría de Hacienda y Administración, también recordaron que si un contribuyente tiene adherido el débito automático (que otorga un 15% de descuento) y desea pasar al pago anual, primero deberá anular esa adhesión.

Además, el Municipio compartió un video explicativo con el paso a paso para realizar el trámite, disponible en su cuenta oficial de Instagram:

Ver video

Por consultas, se habilitó un canal de atención vía WhatsApp al 342 406 5993.