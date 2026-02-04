Violento asalto en la autopista: golpearon a una mujer policía y le robaron el arma reglamentaria

Una suboficial de la Policía de Santa Fe fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de este miércoles en la autopista AP01 Rosario–Santa Fe, a la altura del kilómetro 151, en jurisdicción de nuestra ciudad. La mujer fue interceptada por tres hombres, golpeada y despojada de su arma reglamentaria, la moto en que se trasladaba y otros elementos oficiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.50, cuando personal policial que realizaba un servicio adicional divisó a la uniformada pidiendo auxilio a la vera de la autopista. Según relató la víctima, los atacantes aparecieron repentinamente desde la banquina norte y la golpearon con un palo en el brazo, lo que provocó que perdiera el control del rodado y cayera sobre la cinta asfáltica.

Ya en el suelo, la suboficial fue agredida nuevamente y los delincuentes le sustrajeron la motocicleta, el arma reglamentaria, el chaleco antibalas, el correaje completo y una mochila negra que contenía documentación de procedimientos, una campera y efectos personales.

Tras el ataque, la mujer —de 33 años, domiciliada en barrio Liceo Norte de la ciudad de Santa Fe y con prestación de servicio en el Comando Radioeléctrico de Rosario (Unidad Regional II)— fue trasladada inicialmente al SAMCo de nuestra ciudad para recibir las primeras curaciones. Posteriormente, fue derivada al hospital José María Cullen para la realización de estudios complementarios.

La investigación quedó en manos de las autoridades competentes, que trabajan para identificar a los autores del hecho y recuperar los elementos sustraídos.