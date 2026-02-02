Siguen los incendios en Chubut: más de 500 brigadistas combaten las llamas y cortaron la ruta 71

Los incendios forestales en Chubut continúan fuera de control y ya han afectado más de 50 mil hectáreas, según estimaciones oficiales. El fuego avanza sobre zonas de difícil acceso y áreas protegidas, mientras más de 500 brigadistas, bomberos y personal de apoyo combaten las llamas bajo condiciones extremas.

La situación es crítica en puntos clave como el Parque Nacional Los Alerces, Puerto Patriada y sectores cercanos a Cholila, donde las altas temperaturas y los fuertes vientos complican las tareas de contención. El operativo cuenta con medios aéreos, maquinaria pesada y personal llegado de distintas provincias, pero el clima adverso impide el control total de los focos activos.

Ante el avance del fuego, el Gobierno provincial ordenó el cierre total de la Ruta 71, entre Cholila y la Ruta Nacional Nº 40, a la altura de Los Retamos, en El Hoyo. La visibilidad es nula y el humo cubre toda la zona, lo que representa un alto riesgo para la circulación. Mientras tanto, la Ruta Provincial Nº 15 permanece habilitada con extrema precaución.

Los equipos trabajan abriendo senderos angostos con herramientas manuales y motosierras, en terrenos tan empinados que solo camionetas 4x4 pueden ingresar. En algunos sectores, se construyeron líneas cortafuego que permitieron el ingreso de camiones para acercarse a las zonas más comprometidas.

Los brigadistas confirmaron que debieron replegarse en algunas áreas por la densidad del humo, priorizando la seguridad del personal. “Estamos replegando, lo principal es la seguridad de los brigadistas. Vamos a revisar y mañana atacamos de otra forma”, explicó uno de los combatientes.

Las llamas afectan también otras áreas de la región patagónica, incluyendo parques nacionales como Lago Puelo, Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces, y ya han provocado pérdidas de viviendas, animales y bosques nativos, incluyendo alerces milenarios.

El riesgo de que el fuego se extienda hacia Esquel y otras localidades mantiene en alerta a toda la región. “Todo esto se está viviendo con mucha angustia. Hay casas incluso en zonas altas, muy cercanas al fuego. Tenemos muchísimos voluntarios trabajando, incluso gente que vino desde Salta”, relató José, bombero y vecino de Cholila.

El panorama climático no da tregua. Chubut atraviesa el año más seco de la última década, y las lluvias previstas son escasas. Si bien hay esperanza en una precipitación intensa, los especialistas advierten que una lluvia mínima no será suficiente para frenar el avance del fuego. En este contexto, muchas familias han debido organizar sistemas de bombeo de agua para proteger sus viviendas de forma autónoma.

El operativo continúa activo y la situación es monitoreada minuto a minuto por los organismos provinciales y nacionales.