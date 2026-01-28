Municipales levantaron el paro tras recibir una nueva propuesta salarial

Por Santotomealdía

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) informó que decidió levantar la medida de fuerza de 72 horas que había sido dispuesta para los próximos días, luego de recibir una propuesta salarial actualizada por parte de los intendentes paritarios.

Según indicó la federación en un comunicado, la nueva oferta contempla “una suma extra de 2,6% además del 3,8% que se propuso originalmente, más el proporcional del aguinaldo a cobrar en forma retroactiva”, además de la confirmación de una reunión paritaria dentro de 20 días para comenzar a discutir la política salarial 2026.

“En virtud de esto, la federación decidió levantar la medida de fuerza establecida para las próximas 72 horas”, señalaron desde FESTRAM, y remarcaron de forma explícita: “Se suspende la medida de fuerza de 72 horas”.

No obstante, desde la entidad sindical no aclararon ni brindaron mayores precisiones respecto de si la propuesta será aceptada o rechazada. Tampoco se especificó cuándo será puesta a consideración.

“Estamos a la espera de mayores detalles y claridad en la comunicación por parte de intendentes y presidentes comunales”, indicaron en el comunicado, dejando abierta la continuidad del proceso de negociación paritaria.

Por lo pronto, la decisión implica la suspensión del paro y de las movilizaciones que estaban previstas, entre ellas las protestas anunciadas para el viernes en distintos puntos de la provincia, incluido Santo Tomé.

