Colón consiguió una valiosa victoria por 1-0 ante Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano y se clasificó a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, donde continuará en carrera por el segundo ascenso a la máxima categoría. El único gol del encuentro lo marcó Agustín Toledo, a los 2 minutos del segundo tiempo, luego de una gran asistencia de Ignacio Lago.

El Sabalero afrontó la revancha de los cuartos de final con la obligación de ganar, después del empate sin goles registrado en el Brigadier López. Y respondió con una actuación convincente, en la que fue superior a su rival durante buena parte del encuentro y generó las situaciones más claras para quedarse con la clasificación.

Durante la primera mitad, el equipo de Iván Delfino manejó mejor la pelota, encontró espacios por los costados y acumuló oportunidades para ponerse en ventaja. Bonansea, Lago y Marcioni tuvieron sus chances, pero entre la falta de precisión y las intervenciones del arquero Salvá, el marcador no se movió antes del descanso.

La diferencia llegó apenas comenzado el complemento. A los 2 minutos, Lago desbordó por la izquierda y envió un centro preciso que Toledo conectó de cabeza para establecer el 1-0. Con la ventaja, Colón tuvo oportunidades para ampliar el resultado, pero volvió a fallar en la definición, especialmente a través de Bonansea, que dispuso de varias ocasiones.

En el tramo final, Morón intentó adelantarse en busca del empate, mientras que el Sabalero realizó modificaciones para reforzar el mediocampo y sostener la ventaja. El conjunto bonaerense terminó con diez jugadores por la expulsión de Santiago Kubiszyn y Colón pudo conservar el resultado hasta el pitazo final de Hernán Mastrángelo.

De esta manera, el Rojinegro consiguió un triunfo clave como visitante y se metió entre los cuatro mejores del Reducido. Su próximo rival será Tristán Suárez, en una serie de semifinales que comenzará en el estadio Brigadier López y se definirá en Buenos Aires.