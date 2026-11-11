DNI y pasaporte más caros: anunciaron aumentos y nuevos requisitos para acceder a la gratuidad

El Gobierno nacional dispuso aumentos en las tarifas para tramitar el DNI y el pasaporte, que en algunos casos llegan al 100%. Las nuevas disposiciones del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, también establecieron un procedimiento específico para acceder a la gratuidad del Documento Nacional de Identidad, destinado a quienes no cuentan con recursos económicos suficientes.

En el caso de los pasaportes, la actualización representa un incremento del 30% y comenzará a aplicarse diez días después de la publicación de la normativa. A través de la Disposición 759/2026, el organismo estableció un nuevo esquema de tarifas expresado en Unidades Arancelarias Documentales (UAD), cuyo valor quedó fijado en 1.000 pesos cada una.

Con este sistema, los costos para obtener el documento de viaje quedaron establecidos de la siguiente manera:

Pasaporte ordinario: $130.000, con entrega regular.

Pasaporte exprés: $260.000.

Pasaporte de resolución inmediata: $429.000. Esta modalidad está disponible únicamente en puntos habilitados.

Pasaporte excepcional para extranjeros y documentos de viaje para personas apátridas o refugiadas: $130.000.

La normativa también contempla que la reemisión del pasaporte será gratuita cuando se detecten errores formales atribuibles al organismo emisor. Para acceder a esa posibilidad, el pedido deberá realizarse dentro de los 90 días corridos posteriores a la entrega y el error tendrá que poder comprobarse mediante un simple cotejo documental.

Según explicó el RENAPER, la actualización busca mantener los estándares tecnológicos, de diseño y seguridad de los documentos argentinos, además de garantizar la sustentabilidad financiera del organismo y permitir una reinversión más eficiente de sus recursos.

Cuánto costará tramitar el DNI

Por otra parte, la Resolución 151/2026 estableció un aumento de hasta el 100% en las tarifas del DNI. Los nuevos valores comenzarán a regir el próximo 21 de noviembre y serán los siguientes:

DNI regular: $20.000.

DNI exprés: $52.000.

DNI al instante: $114.000.

DNI para extranjeros: $40.000.

Quiénes podrán tramitar el DNI gratis y qué requisitos deberán cumplir

Además de actualizar los precios, el Gobierno reglamentó las condiciones para acceder a la exención del pago del DNI. Mediante la Disposición 755/2026, el RENAPER aprobó un manual que establece los criterios socioeconómicos y los mecanismos para determinar quiénes pueden realizar el trámite sin costo.

El beneficio está destinado a personas que no cuenten con recursos económicos suficientes y contempla dos vías de acceso. La primera es la exención automática, que se determina mediante el cruce de información entre el RENAPER y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

En los casos en que ese mecanismo no habilite la gratuidad, el interesado podrá presentar una solicitud voluntaria acompañada de un Certificado de Gratuidad. El documento deberá ser emitido por un licenciado en Trabajo Social o un profesional afín perteneciente a una institución asistencial, estar dirigido a la Dirección Nacional del RENAPER y tener una antigüedad menor a 30 días.

Las solicitudes serán analizadas de manera individual por la Dirección de Servicios de Validación de Identidad (DSVI). Si el pedido es rechazado por no cumplir con los requisitos socioeconómicos o por presentar inconsistencias en la documentación, el solicitante recibirá una notificación automática en el número de teléfono celular informado al iniciar el trámite.

Un punto que la reglamentación aclara expresamente es que tener un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no garantiza por sí solo la gratuidad. Las personas que cuenten con ese documento también deberán acreditar que no disponen de recursos económicos suficientes para afrontar el costo.

La disposición alcanza además a los operativos móviles de documentación que se realizan en barrios y zonas específicas. Para habilitar trámites gratuitos en esos dispositivos, deberá justificarse previamente que las condiciones socioeconómicas de la población destinataria ameritan la exención.

El nuevo régimen de gratuidad entrará en vigencia a los 30 días corridos de su publicación en el Boletín Oficial y dejará sin efecto el sistema establecido por la antigua Resolución 548/1992.