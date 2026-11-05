El nuevo puente llegó al 75 % de avance, con trabajos nocturnos y nuevos progresos en los accesos

Por Santotomealdía



La construcción del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe alcanzó un 75 % de avance general, según el último reporte difundido por el Gobierno provincial. La obra completó la totalidad de su infraestructura de apoyo, con 136 pilotes, 136 columnas y 42 cabezales terminados, mientras continúan los trabajos sobre la estructura superior del viaducto y en los accesos de ambas ciudades.

Uno de los avances más recientes fue el montaje nocturno de vigas en el extremo del puente correspondiente a nuestra ciudad, realizado durante la última semana de octubre para evitar interrupciones del tránsito en los horarios de mayor circulación. Sin embargo, la colocación de vigas todavía no finalizó: de las 215 previstas, se fabricaron 203 y restan las tareas de montaje sobre el río Salado.

La Provincia informó que, con el hormigonado de la última pila pendiente, quedó completada la infraestructura del puente. Ahora, los trabajos se concentran en la superestructura, mediante la colocación de vigas, prelosas y la ejecución del tablero. De los 43 vanos previstos, 31 ya están hormigonados y otros seis se encuentran montados o en ejecución. Para completar los sectores pendientes continúa operando el lanzavigas, la maquinaria que permite colocar las estructuras sobre el cauce del Salado.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que actualmente los trabajos se concentran en “las últimas vigas que tenemos que colgar y en los vanos a hormigonar”. Por su parte, el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, describió el procedimiento: “Una vez que hormigonamos un vano, la máquina lanzavigas avanza y coloca las vigas, armamos el tablero con las prelosas y hormigonamos; así hasta terminar”.

Se realizaron trabajos en horario nocturno para que los cortes de tránsito no se produzcan en horario pico. (Crédito: GSF)

Los accesos en nuestra ciudad

En avenida 7 de Marzo, el reporte técnico indica que los trabajos sobre la calzada sur alcanzaron un 60 % de avance. Ya se completó la pavimentación entre Maciá y Falucho, mientras que entre Falucho y Candioti resta ejecutar la dársena. En el tramo comprendido entre Candioti y Mitre, la calzada principal está en su etapa final y también queda pendiente la dársena.

En boulevard Mitre continúan las terminaciones de veredas, mientras que en calle Candioti, donde el avance informado es del 65 %, finalizaron los contrapisos y resta avanzar con la colocación de losetas y otros detalles.

Además, la Provincia informó que las obras de protección de la cabecera local ante una posible crecida del río Salado presentan un 30 % de avance.

Los trabajos del lado de Santa Fe

En la cabecera de Santa Fe, la calzada norte presenta un 75 % de avance. Allí se ejecutan veredas, bases para columnas de iluminación y tareas de colocación de luminarias.

En tanto, la calzada sur registra un 65 % de ejecución. Los trabajos incluyen el hormigonado en la zona de Cilsa, además de tareas de demolición y excavación de la calzada principal. La Provincia había previsto rehabilitar el sector intervenido durante la primera semana de noviembre.

La reparación del puente actual

El Gobierno provincial también ratificó que asumirá la reparación preventiva del puente Carretero, una decisión anunciada originalmente a fines de agosto. Seghezzo informó ahora que los refuerzos necesarios ya están fabricados y que se monitorea el estado de las uniones de los tableros.

Según explicó, la modalidad de trabajo dependerá del nivel del río: si el agua desciende, la reparación podrá realizarse desde abajo, sobre el terraplén; de lo contrario, será necesario intervenir desde arriba, con mayores costos. El objetivo provincial es que el puente actual esté reparado cuando se habilite el nuevo viaducto.

La obra del nuevo enlace, de 1.324 metros de longitud, contempla dos carriles hacia Santa Fe, además de bicisenda y senda peatonal. El puente Carretero existente quedará destinado al tránsito hacia nuestra ciudad.

Los trabajos están a cargo de la unión transitoria integrada por Lemiro Pablo Pietroboni SA, Cocivial SA y Semisa Infraestructura SA, con una inversión provincial que supera los 62.000 millones de pesos.