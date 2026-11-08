La Vecinal Adelina Centro convoca a los vecinos a asociarse en el marco de la normalización institucional

La Asociación Vecinal Adelina Centro abrió una convocatoria para incorporar nuevos socios, en el marco de su proceso de normalización institucional. Según informó la Municipalidad, los vecinos interesados podrán realizar el trámite durante noviembre, en fechas y horarios establecidos.

Para asociarse será necesario presentar el DNI, acreditar domicilio dentro de la jurisdicción de la vecinal y abonar una cuota societaria de $2.000. La inscripción se realizará en la Oficina de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, ubicada en Libertad 1799, de 8 a 12 horas.

Los días habilitados son los lunes 9, 16 y 23; miércoles 11, 18 y 25; y jueves 12, 19 y 26 de noviembre.

La convocatoria se desarrolla en un contexto en el que también se discute la representación institucional de distintos sectores de Adelina Centro. A fines de octubre, ingresó al Concejo un proyecto para crear una jurisdicción vecinal independiente para barrio ATE, actualmente comprendido dentro de Adelina Centro.

Esa iniciativa, que debe ser tratada por el cuerpo legislativo, constituye un proceso diferente al de normalización de la vecinal existente. El proyecto propone modificar los límites de la jurisdicción para que los vecinos del complejo ATE puedan contar con una representación propia.