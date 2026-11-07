Lo denunciaron por privación ilegítima de la libertad y terminó detenido tras un operativo en Crespo al 3600

Por Santotomealdía

Un allanamiento realizado este sábado en una vivienda de calle Crespo al 3600 terminó con la detención de un hombre de 36 años, en el marco de una investigación por privación ilegítima de la libertad. Durante el procedimiento, llevado adelante por la Policía de Investigaciones (PDI), también se secuestró un teléfono celular que podría aportar elementos a la causa.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de un hombre que aseguró haber permanecido privado de su libertad entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre, en una vivienda de la ciudad. Según su relato, durante esos días estuvo maniatado a una silla y bajo amenazas. Además, la persona que lo mantenía cautivo controlaba con quién podía comunicarse y el uso de su teléfono celular para realizar operaciones bancarias.

A partir de las tareas investigativas, personal de la PDI logró identificar a un hombre presuntamente vinculado con el hecho y establecer un domicilio relacionado con la causa. Con una orden judicial, este 7 de noviembre se concretó el allanamiento en la propiedad de calle Crespo, con la colaboración de efectivos de la Policía de Acción Táctica.

Como resultado del operativo, fue detenido J.E.P., de 36 años, y se secuestró un celular marca Tecno Spark, considerado de interés para la investigación.

El hombre fue trasladado a dependencias de la PDI y quedó a disposición de la Justicia. La causa cuenta con la intervención del fiscal Manuel Cecchini.